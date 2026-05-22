Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition arriva su Nintendo Switch 2

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition fa il suo debutto su Nintendo Switch 2, portando uno dei JRPG più acclamati degli ultimi anni sulla nuova console di casa Nintendo. Il titolo, premiato come "RPG Game of the Year 2021" ai The Game Awards, si arricchisce dello scenario aggiuntivo Beyond the Dawn e di una serie di oggetti e costumi inediti.

I giocatori possono finalmente scoprire oppure rivivere le avventure di Alphen e Shionne su Nintendo Switch 2, in una versione pensata per un nuovo pubblico e per chi desidera immergersi ancora una volta in una storia intensa di rivalsa e speranza.

In questa epopea fantasy, Alphen e Shionne sono determinati a cambiare il destino dei propri mondi. Uniti da un desiderio condiviso di libertà, si confronteranno con le conseguenze di 300 anni di oppressione che hanno segnato il pianeta Dahna per mano di Rena. Il viaggio dei protagonisti li porterà a incontrare un cast di personaggi vario, esplorare vaste regioni e affrontare combattimenti d'azione frenetici in un mondo narrativamente coinvolgente.

L'edizione Beyond the Dawn include anche una selezione di costumi esclusivi e oggetti extra che ampliano ulteriormente le possibilità di personalizzazione e di esplorazione per i fan della serie. L'arrivo di Tales of ARISE su Nintendo Switch 2 segna un momento importante per gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi, offrendo una nuova opportunità di vivere una delle saghe videoludiche più apprezzate degli ultimi anni in formato portatile.