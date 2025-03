La guida autonoma di Nissan: il futuro della mobilità sicura, pulita e inclusiva

Nissan continua a innovare e a guardare al futuro con Ambition 2030, la sua visione a lungo termine per una società più sicura, pulita e inclusiva. La tecnologia di guida autonoma (AD – Autonomous Driving) è un pilastro fondamentale di questa trasformazione, aprendo la strada a un mondo in cui tutti possano viaggiare in sicurezza e senza limitazioni.

L’impegno di Nissan nello sviluppo della guida autonoma ha avuto inizio nel 2017 con la ricerca pionieristica nel Regno Unito. Progetti come HumanDrive e ServCity hanno permesso di affinare e migliorare la tecnologia AD, contribuendo a una mobilità più sicura e avanzata.

Oggi, con il nuovo progetto evolvAD, Nissan compie un ulteriore passo avanti, testando la guida autonoma in scenari più complessi, come strade residenziali e rurali. L’obiettivo è garantire che questa tecnologia porti benefici tangibili ai clienti e alla società nel suo complesso.

Nissan ha testato evolvAD con i modelli LEAF 100% elettrici, ma la tecnologia AD è progettata per adattarsi a qualsiasi tipo di veicolo. Grazie a una guida più efficiente, si riduce il tempo trascorso in sosta nel traffico cittadino, migliorando il flusso veicolare e ottimizzando il consumo energetico. Inoltre, il sistema AD consente una frenata più fluida, riducendo l’usura delle pastiglie dei freni e le emissioni di particolato.

L’introduzione della guida autonoma nei servizi di car-sharing e nelle flotte di mobilità condivisa potrebbe ridurre significativamente l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria nelle città.

Uno degli aspetti più rivoluzionari della guida autonoma è il suo impatto sulla sicurezza stradale. Nel 2023, il 71% degli incidenti stradali nel Regno Unito sono stati influenzati da errori umani. La tecnologia AD è progettata per eliminare queste vulnerabilità, essendo sempre vigile e pronta a reagire ai pericoli. Non si distrae, non si stanca e non commette errori dovuti a disattenzione o stanchezza.

Grazie a sensori avanzati e sistemi di intelligenza artificiale, la guida autonoma può monitorare l’ambiente circostante in tempo reale, anticipare i rischi e prevenire gli incidenti. Questo rappresenta un enorme passo avanti verso un futuro senza fatalità stradali.

L’accessibilità ai trasporti è una sfida globale. Circa 129 milioni di cittadini dell’UE vivono in aree scarsamente popolate, con scarse opzioni di trasporto pubblico. Inoltre, una persona su quattro con disabilità o anziana nel Regno Unito evita di utilizzare il trasporto pubblico a causa di problemi di accessibilità.

La guida autonoma può colmare questo divario, offrendo soluzioni di mobilità innovative per le comunità meno servite. Garantendo un accesso facilitato ai trasporti, migliora la qualità della vita e l’indipendenza di molte persone. Inoltre, la tecnologia AD può aumentare il piacere di viaggio, eliminando gli aspetti stressanti della guida come il traffico, la fatica e l’ansia.

Grazie alla guida autonoma, Nissan sta delineando un futuro in cui sicurezza, sostenibilità e accessibilità vanno di pari passo. Con progetti di ricerca come evolvAD, l’azienda sta lavorando per rendere questa tecnologia sempre più avanzata e integrata nella vita quotidiana.