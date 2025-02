La nuova Citroën ë-C3 è stata eletta “Best Value Electric Car” ai Driving Electric Awards 2025

Nuova Citroën ë-C3 è stata eletta “Best Value Electric Car” ai Driving Electric Awards 2025. Quest’ultimo premio si aggiunge alle numerose vittorie di ë-C3, tra cui “Auto dell’anno” e “Auto elettrica economica dell’anno” agli Auto Express New Car Awards 2024 e “Migliore piccola auto elettrica” ai CarBuyer Awards 2025 e “Good Deal Award” agli Automobile Awards 2024. ë-C3 è stata anche finalista agli European Car of the Year Awards 2025, classificandosi al terzo posto.

I Driving Electric Awards premiano le migliori nuove auto e furgoni elettrici sul mercato. I giudici di Driving Electric hanno testato gli ultimi prodotti 100% elettrici disponibili e quelli ancora da lanciare, selezionando quelli che si sono distinti dalla massa e hanno stabilito nuovi standard sul mercato. I giudici hanno elogiato il prezzo accessibile di ë-C3 senza compromettere le specifiche, con livelli impressionanti di comfort, funzionalità e praticità. Paul Barker, redattore di Driving Electric, ha dichiarato: “La nuova Citroën ë-C3 è un’auto elettrica piacevolmente semplice e ben equipaggiata che non costa una fortuna”.

Anche in versione elettrica, C3 conferma la sua capacità di posizionarsi in modo competitivo in un segmento in forte espansione. Ë-C3 è infatti incredibilmente completa, offre un comfort da prima della classe, con soluzioni da segmento superiore, stabilisce la nuova cifra del design Citroën. Equipaggiata con un motore elettrico da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia sino a 440 km in ciclo urbano, rendendola ideale per i tragitti quotidiani. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, garantendo un’esperienza senza compromessi. Inoltre, Nuova ë-C3 beneficia del programma Citroën Advanced Comfort®, che comprende sedili Advanced Comfort® e sospensioni Advanced Comfort® con cuscini idraulici progressivi brevettati per offrire il massimo comfort e una guida serena a tutti gli occupanti.