Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

La Nissan LEAF torna con la sua terza generazione, pronta a dominare le strade europee con un design elegante e una tecnologia all’avanguardia. Nuova Leaf combina una straordinaria autonomia di fino a 622 km con un ricco assortimento di funzioni che migliorano il comfort, la sicurezza e la connettività.

Esteticamente, sfoggia un design aerodinamico, creato per massimizzare le prestazioni e l’efficienza. Progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, la vettura presenta linee esterne eleganti e slanciate con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,25. Tra le caratteristiche principali figurano maniglie delle portiere a filo, superfici scolpite, fanali posteriori 3D esclusivi, cerchi in lega aerodinamici da 19″ e un tetto panoramico oscurante. L’interno, spazioso e raffinato, è ideale per le famiglie moderne, con materiali premium e dettagli ergonomici.

La nuova LEAF è equipaggiata con due opzioni di batteria: una batteria standard da 52 kWh e una batteria estesa da 75 kWh, offrendo un’autonomia di fino a 622 km. Innovazioni come la ricarica rapida da 150 kW permettono di recuperare fino a 420 km di autonomia in soli 30 minuti. Inoltre, il sistema di gestione termica della batteria assicura una ricarica veloce ed efficiente in tutte le condizioni di temperatura.

Oltre alla straordinaria autonomia, la nuova LEAF garantisce un’esperienza di guida premium. Grazie alla piattaforma modulare CMF-EV e a tecnologie innovative come ProPILOT Assist con Navi-link e e-Pedal Step, la guida risulterà fluida e sicura, sia in città che in autostrada. *La nuova Nissan LEAF è l’incarnazione del DNA Nissan: intelligente, elegante, moderna, con autonomia massima di 622 km e tecnologie connesse, pronta per la prossima generazione di clienti EV, ha dichiarato Clíodhna Lyons, Region Vice President.

Le funzionalità avanzate non mancano. I due display da 14,3 pollici integrano la suite Google e i servizi NissanConnect, offrendo un’esperienza di guida completamente connessa. Inoltre, l’app NissanConnect Services consente di interagire da remoto con la vettura, mentre il sistema audio BOSE Personal Plus garantisce un suono di qualità superiore.

La produzione della nuova LEAF avverrà nello stabilimento Nissan di Sunderland, usando il 20% di energia rinnovabile come parte del progetto Nissan EV36Zero. Le prime consegne sono previste per la primavera del 2026, segnando un ulteriore passo avanti verso un futuro più sostenibile e elettrificato.

