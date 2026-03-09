Connect with us

La nuova Nissan LEAF è vincitrice assoluta del Women’s Worldwide Car of the Year 2026

Published

La nuova generazione della Nissan LEAF conquista il titolo di vincitrice assoluta del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026, il riconoscimento internazionale assegnato ogni anno da una giuria composta esclusivamente da giornaliste automobilistiche provenienti da tutto il mondo.

Il premio, che rappresenta la massima onorificenza conferita dal WWCOTY, riconosce l’evoluzione della LEAF come punto di riferimento nel panorama dei veicoli elettrici e ne celebra la combinazione di stile, innovazione e funzionalità. Lanciata originariamente nel 2010 come primo veicolo elettrico di massa, la LEAF ha contribuito in modo determinante alla diffusione della mobilità a zero emissioni in oltre quindici anni di storia.

Giunta alla sua terza generazione, la nuova LEAF esprime un design aerodinamico ed elegante, un propulsore elettrico di ultima generazione e una tecnologia intuitiva che migliora sicurezza e connettività. Il modello offre un’autonomia estesa fino a 622 km grazie a due opzioni di batteria, da 52 o 75 kWh, pensate per soddisfare le diverse esigenze di guida quotidiana.

La giuria del WWCOTY ha selezionato la LEAF tra 55 partecipanti provenienti da tutto il mondo, valutando parametri fondamentali come sicurezza, design, valore, praticità e impatto ambientale. L’autovettura giapponese si è distinta per il suo approccio realistico e accessibile alla mobilità elettrica, capace di coniugare prestazioni di alto livello con un’esemplare semplicità d’uso.

“Nella nostra votazione, ci siamo concentrate su veicoli che si distinguono non solo per le loro caratteristiche o la loro tecnologia, ma anche per la loro efficacia nel rispondere alle reali esigenze quotidiane delle persone. La Nissan LEAF rappresenta una visione matura e intelligente dell’elettrificazione, che rende la mobilità elettrica pratica e accessibile”, ha dichiarato Marta García, Presidente Esecutivo del WWCOTY.

Soddisfazione anche da parte del costruttore nipponico. “Il fatto che la nuova LEAF sia stata nominata vincitrice assoluta dal Women’s Worldwide Car of the Year è un momento di orgoglio per tutti noi di Nissan. LEAF ha contribuito a portare la guida elettrica nel mainstream, e questa nuova generazione porta avanti quella missione. È progettata per rendere l’elettrico più facile e più piacevole per più persone in tutto il mondo”, ha affermato Ivan Espinosa, Presidente e CEO di Nissan.

Questo importante riconoscimento arriva dopo un altro successo di inizio anno, quando la LEAF era stata già eletta Migliore Auto Compatta dalla stessa giuria del WWCOTY, a conferma della solidità del progetto e dell’impegno dell’azienda nel rendere l’elettrico accessibile a un pubblico sempre più vasto.

Con la nuova generazione della LEAF, Nissan consolida così la propria posizione di pioniere nella mobilità sostenibile, offrendo un modello che riesce a unire tecnologia avanzata, efficienza e piacere di guida, elementi che proiettano il marchio verso un futuro sempre più elettrico e responsabile.

