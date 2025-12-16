La nuova Nissan LEAF realizza la visione EV36Zero nello stabilimento di Sunderland

La terza generazione di Nissan LEAF entra ufficialmente in produzione presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, inaugurando una nuova era nella mobilità sostenibile e dando concretezza alla visione EV36Zero, il modello industriale integrato di Nissan che combina la realizzazione di veicoli elettrici, batterie e l’utilizzo di energia rinnovabile.

La nuova LEAF rappresenta un investimento da 450 milioni di sterline e segna l’inizio di una fase strategica fondamentale per l’azienda. “Oggi è un giorno importante, nel Regno Unito inizia la produzione della terza generazione di Nissan LEAF, l’auto elettrica che ha dato inizio a tutto” ha dichiarato Massimiliano Messina, Chairperson della Regione Nissan AMIEO. “Elegante, aerodinamica e intelligente, LEAF cattura l’energia di una nuova generazione e dà vita alla nostra visione EV36Zero, un modello industriale unico al mondo.”

Lo stabilimento di Sunderland è stato completamente trasformato per consentire la produzione di veicoli elettrici sulla linea N°2 e per ospitare tecnologie d’avanguardia come l’uso dei big data, la realtà virtuale e la mappatura digitale. Sono state introdotte oltre 137 nuove presse per la carrozzeria, 78 robot high-tech tra cui un impianto di saldatura laser con precisione di 0,3 millimetri, e un innovativo impianto automatizzato per l’assemblaggio delle batterie capace di fissare 26 bulloni in soli 56 secondi. Inoltre, 475 veicoli a guida autonoma consegnano i componenti direttamente alla linea di assemblaggio, ottimizzando il flusso produttivo.

“Nissan ha investito nel nostro stabilimento all’avanguardia per costruire i veicoli elettrici del futuro” ha spiegato Adam Pennick, Vice President Manufacturing del sito di Sunderland. “Il nostro team è orgoglioso ed entusiasta di realizzare la nuova LEAF: competenze e lavoro di squadra sono alla base del nostro successo e della nostra leadership nell’elettrificazione.”

Il rinnovamento dello stabilimento ha incluso oltre 360.000 ore di formazione per i 6.000 dipendenti. Accanto alla fabbrica è stata realizzata la nuova gigafactory AESC, che produrrà batterie di nuova generazione con maggiore densità energetica, migliorando autonomia e prestazioni.

“La nostra nuova gigafactory rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia delle batterie, alimentando la nuova Nissan LEAF e portando l’elettrificazione dell’industria automobilistica britannica a un nuovo livello” ha commentato Jim Marley, Plant Director di AESC UK.

Il governo britannico ha espresso forte sostegno all’iniziativa. “Sunderland è il cuore pulsante dell’industria automobilistica britannica e l’investimento di Nissan rappresenta un importante impegno per il Nord Est e un voto di fiducia nella nostra economia” ha affermato Peter Kyle, Ministro del Commercio e degli Affari Economici.

La nuova LEAF è dotata di una batteria da 75 kW, con un’autonomia fino a 622 km (WLTP) e supporta la ricarica rapida da 150 kW, capace di aggiungere fino a 420 km in soli 30 minuti. La prima unità uscita dalla linea è la versione Evolve bicolore Luminous Teal, risultato tangibile del percorso intrapreso da Nissan verso un futuro elettrico totale.

L’abitacolo della nuova LEAF integra la suite Google, che permette di utilizzare Maps, Assistant e Play Store direttamente da un doppio schermo da 14,3 pollici. I comandi vocali consentono di regolare il climatizzatore, il navigatore e i dispositivi multimediali, mentre con l’app NissanConnect Services è possibile controllare a distanza numerose funzioni, dal livello della batteria alla pianificazione del viaggio.

La dotazione sonora comprende il sistema BOSE® Personal® Plus, con audio immersivo e altoparlante integrato nel poggiatesta per inviare al guidatore solo le notifiche principali, senza disturbare i passeggeri.

Nel 2026, sulla stessa linea produttiva, nascerà anche il nuovo Nissan JUKE completamente elettrico, confermando Sunderland come polo nevralgico della strategia Nissan in Europa.

Dal 2013 in questo stabilimento sono state prodotte oltre 282.000 unità LEAF, simbolo di una lunga tradizione di innovazione e sostenibilità. Il sito oggi sostiene oltre 6.000 posti di lavoro diretti e contribuisce, insieme all’NTCE di Cranfield e al Design Centre di Londra, alla catena di fornitura che impiega circa 30.000 persone nel Regno Unito.

Con la nuova LEAF, Nissan consolida la sua leadership globale nella produzione di veicoli elettrici e si conferma pioniere nel percorso verso un futuro a zero emissioni, unendo tecnologia, innovazione e sostenibilità nel cuore industriale d’Europa.