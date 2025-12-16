Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

La nuova Nissan LEAF realizza la visione EV36Zero nello stabilimento di Sunderland

Published

La terza generazione di Nissan LEAF entra ufficialmente in produzione presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, inaugurando una nuova era nella mobilità sostenibile e dando concretezza alla visione EV36Zero, il modello industriale integrato di Nissan che combina la realizzazione di veicoli elettrici, batterie e l’utilizzo di energia rinnovabile.

La nuova LEAF rappresenta un investimento da 450 milioni di sterline e segna l’inizio di una fase strategica fondamentale per l’azienda. “Oggi è un giorno importante, nel Regno Unito inizia la produzione della terza generazione di Nissan LEAF, l’auto elettrica che ha dato inizio a tutto” ha dichiarato Massimiliano Messina, Chairperson della Regione Nissan AMIEO. “Elegante, aerodinamica e intelligente, LEAF cattura l’energia di una nuova generazione e dà vita alla nostra visione EV36Zero, un modello industriale unico al mondo.”

Lo stabilimento di Sunderland è stato completamente trasformato per consentire la produzione di veicoli elettrici sulla linea N°2 e per ospitare tecnologie d’avanguardia come l’uso dei big data, la realtà virtuale e la mappatura digitale. Sono state introdotte oltre 137 nuove presse per la carrozzeria, 78 robot high-tech tra cui un impianto di saldatura laser con precisione di 0,3 millimetri, e un innovativo impianto automatizzato per l’assemblaggio delle batterie capace di fissare 26 bulloni in soli 56 secondi. Inoltre, 475 veicoli a guida autonoma consegnano i componenti direttamente alla linea di assemblaggio, ottimizzando il flusso produttivo.

“Nissan ha investito nel nostro stabilimento all’avanguardia per costruire i veicoli elettrici del futuro” ha spiegato Adam Pennick, Vice President Manufacturing del sito di Sunderland. “Il nostro team è orgoglioso ed entusiasta di realizzare la nuova LEAF: competenze e lavoro di squadra sono alla base del nostro successo e della nostra leadership nell’elettrificazione.”

Il rinnovamento dello stabilimento ha incluso oltre 360.000 ore di formazione per i 6.000 dipendenti. Accanto alla fabbrica è stata realizzata la nuova gigafactory AESC, che produrrà batterie di nuova generazione con maggiore densità energetica, migliorando autonomia e prestazioni.

“La nostra nuova gigafactory rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia delle batterie, alimentando la nuova Nissan LEAF e portando l’elettrificazione dell’industria automobilistica britannica a un nuovo livello” ha commentato Jim Marley, Plant Director di AESC UK.

Il governo britannico ha espresso forte sostegno all’iniziativa. “Sunderland è il cuore pulsante dell’industria automobilistica britannica e l’investimento di Nissan rappresenta un importante impegno per il Nord Est e un voto di fiducia nella nostra economia” ha affermato Peter Kyle, Ministro del Commercio e degli Affari Economici.

La nuova LEAF è dotata di una batteria da 75 kW, con un’autonomia fino a 622 km (WLTP) e supporta la ricarica rapida da 150 kW, capace di aggiungere fino a 420 km in soli 30 minuti. La prima unità uscita dalla linea è la versione Evolve bicolore Luminous Teal, risultato tangibile del percorso intrapreso da Nissan verso un futuro elettrico totale.

L’abitacolo della nuova LEAF integra la suite Google, che permette di utilizzare Maps, Assistant e Play Store direttamente da un doppio schermo da 14,3 pollici. I comandi vocali consentono di regolare il climatizzatore, il navigatore e i dispositivi multimediali, mentre con l’app NissanConnect Services è possibile controllare a distanza numerose funzioni, dal livello della batteria alla pianificazione del viaggio.

La dotazione sonora comprende il sistema BOSE® Personal® Plus, con audio immersivo e altoparlante integrato nel poggiatesta per inviare al guidatore solo le notifiche principali, senza disturbare i passeggeri.

Nel 2026, sulla stessa linea produttiva, nascerà anche il nuovo Nissan JUKE completamente elettrico, confermando Sunderland come polo nevralgico della strategia Nissan in Europa.

Dal 2013 in questo stabilimento sono state prodotte oltre 282.000 unità LEAF, simbolo di una lunga tradizione di innovazione e sostenibilità. Il sito oggi sostiene oltre 6.000 posti di lavoro diretti e contribuisce, insieme all’NTCE di Cranfield e al Design Centre di Londra, alla catena di fornitura che impiega circa 30.000 persone nel Regno Unito.

Con la nuova LEAF, Nissan consolida la sua leadership globale nella produzione di veicoli elettrici e si conferma pioniere nel percorso verso un futuro a zero emissioni, unendo tecnologia, innovazione e sostenibilità nel cuore industriale d’Europa.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Società

Pressione fiscale e carovita: “È sempre Cartabianca” affronta le nuove disuguaglianze sociali

Motori

La nuova Nissan LEAF realizza la visione EV36Zero nello stabilimento di Sunderland

Motori

Dacia apre gli ordini per la nuova gamma Jogger

Tecnologia

OPPO Find X9 Series: la nuova frontiera della durata e dell’efficienza energetica

Motori

CUPRA celebra il ritorno del FC Barcelona con “The Road Back Home”

Senza categoria

La Classic Defender V8 si rinnova: arrivano le tinte esclusive ispirate alla Defender OCTA

Motori

Mercedes-Benz Vans Italia chiude un 2025 in crescita e si prepara a una nuova era elettrica

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo con il brano “MALE NECESSARIO”

Motori

Nuova Hyundai BAYON MY26: evoluzione tecnologica e stile moderno per l’Urban SUV

Giochi

Vegeta (Mini) entra in azione: annunciato il DAIMA Pack Part 2 di DRAGON BALL Z: KAKAROT

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Tecnologia

OPPO Photography Awards 2025: quasi 2 milioni di candidature per la più grande edizione di sempre

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Dacia apre gli ordini per la nuova gamma Jogger

Dacia annuncia l’apertura degli ordini per la nuova gamma Jogger, che si rinnova con un ventaglio di motorizzazioni più ampio, una nuova tinta carrozzeria...

23 minuti ago

Motori

CUPRA celebra il ritorno del FC Barcelona con “The Road Back Home”

CUPRA ha deciso di celebrare un momento simbolico per i tifosi del FC Barcelona: il ritorno della squadra allo Spotify Camp Nou. Con la...

32 minuti ago

Motori

Mercedes-Benz Vans Italia chiude un 2025 in crescita e si prepara a una nuova era elettrica

Mercedes-Benz Vans Italia si avvia a concludere il 2025 con risultati positivi, consolidando le ottime performance registrate l’anno precedente e confermando una tendenza di...

2 ore ago

Motori

Nuova Hyundai BAYON MY26: evoluzione tecnologica e stile moderno per l’Urban SUV

Hyundai presenta la nuova BAYON Model Year 2026, una versione aggiornata del suo Urban SUV compatto che si rinnova nel design, nella tecnologia e...

2 ore ago