La sinergia elettrica tra Renault, Nissan e Mitsubishi: un nuovo capitolo a Douai

La riunione odierna dell’Alliance Operating Board ha segnato una tappa storica per l’industria automobilistica europea. A Douai si è svolta infatti la prima visita di Ivan Espinosa, CEO di Nissan, e di Takao Kato, CEO di Mitsubishi Motors, affiancati dal nuovo CEO di Renault Group, François Provost, alla sua prima partecipazione ufficiale insieme a Jean-Dominique Senard.

L’incontro ha ribadito con forza l’impegno dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi a fornire veicoli elettrici progettati su misura per i clienti europei, confermando il ruolo centrale della transizione verso una mobilità sostenibile.

Al centro dei lavori si è posto il rapporto con Ampere, scelta da Nissan e Mitsubishi Motors come partner strategico. Ampere ha sviluppato e ora avvia la produzione a Douai dei nuovi modelli 100% elettrici, ognuno fedele all’identità del proprio marchio: la nuova Nissan Micra e il futuro Mitsubishi Eclipse Cross di nuova generazione. Entrambi i modelli saranno realizzati sulle piattaforme avanzate AmpR Small e AmpR Medium, con lancio commerciale previsto entro la fine del 2025.

Un momento particolarmente atteso sarà il 17 settembre, quando Mitsubishi presenterà in anteprima il nuovo Eclipse Cross BEV, il primo SUV 100% elettrico del marchio dedicato al mercato europeo e il primo veicolo Mitsubishi prodotto in Francia.

Per Nissan, il percorso verso l’elettrificazione è già iniziato lo scorso maggio con la presentazione della nuova Nissan Micra, pensata per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei consumatori europei.

Oggi la fabbrica di Douai, grazie a una linea di produzione moderna, modulare e flessibile, realizza già sei modelli elettrici per quattro marchi: Renault, Nissan, Mitsubishi Motors e Alpine. Questo approccio dimostra come l’Alleanza sia in grado di massimizzare i vantaggi della condivisione del know-how e di metodi produttivi innovativi, rafforzando il proprio posizionamento competitivo.