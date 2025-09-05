Lancia al fianco di Eberhard & Co. al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025

L’edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale di Genova, evento di risonanza europea, vede protagonista la collaborazione tra due marchi che fanno della tradizione e della passione sportiva i loro cardini: Lancia ed Eberhard & Co. La Maison svizzera, Official Timekeeper della manifestazione, si unisce al celebre marchio automobilistico italiano per celebrare l’heritage e l’innovazione in ambito sportivo e stilistico.

Un elemento centrale di questa collaborazione è l’orologio da collezione Lancia HF, una creazione in edizione limitata sviluppata da Eberhard & Co. e svelata nel giugno scorso. Questo segnatempo incarna lo spirito audace che ha reso famoso il marchio Lancia nel mondo dei rally. Disponibile in soli 120 esemplari per ogni variante del quadrante, l’orologio rende omaggio al leggendario logo HF, simbolo di vittorie memorabili e di un approccio innovativo al motorsport.

Il Salone ospiterà inoltre il talk “La Sfida del Tempo”, previsto per domenica 21 settembre, cui parteciperanno Luca Napolitano, CEO di Lancia, Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., e Miki Biasion, ambasciatore di Eberhard & Co. e leggenda del motorsport legata indissolubilmente a Lancia. Biasion, icona del rally negli anni ’80 e ’90, condividerà le tappe più significative della sua carriera.

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, sottolinea l’importanza della presenza del marchio al Salone: “Siamo orgogliosi di essere presenti al Salone Nautico Internazionale di Genova, un palcoscenico d’eccellenza che celebra stile e innovazione. Per Lancia, marchio che ha fatto dell’eleganza un tratto distintivo della propria storia, partecipare a un evento di questo prestigio significa riaffermare i nostri valori e condividerli con un pubblico internazionale. La collaborazione con Eberhard & Co. nasce proprio da questa visione comune: unire tradizione e modernità, eleganza e sportività, raccontando insieme un nuovo capitolo di eccellenza italiana.”