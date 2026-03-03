Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Dal 27 febbraio al 19 aprile 2026 il prestigioso museo Autoworld di Bruxelles ospita la mostra “Lancia 120 Years – Innovation Through Italian Design”, un tributo ai 120 anni del marchio torinese noto per la sua costante innovazione tecnica e il design raffinato. L’esposizione offre un viaggio nella storia dell’automobile italiana, con dodici modelli selezionati per rappresentare due anime inseparabili di Lancia: la ricerca stilistica e l’impegno sportivo.

Cuore dell’esposizione è la leggendaria Delta HF Integrale 16v Gruppo A, proveniente dalla collezione Stellantis Heritage, custodita all’Heritage Hub di Torino. La vettura, icona assoluta dei rally mondiali, racconta una stagione irripetibile di successi: sei titoli costruttori consecutivi tra il 1987 e il 1992, un primato che nessun’altra Casa ha mai eguagliato nel Campionato del Mondo Rally (WRC).

La Delta esposta a Bruxelles risale al 1990 e ha gareggiato nella stagione 1991 affidata all’equipaggio formato da Juha Kankkunen e Juha Piironen. Proprio in quell’anno i due piloti conquistarono uno dei loro quattro titoli mondiali. Tra i risultati di spicco di quell’esemplare figurano il secondo posto al Rally della Nuova Zelanda e il quarto al Rallye do Portugal, in un’annata che vide la vettura vincere ben sei gare, dimostrando la sua versatilità su qualunque tipo di terreno.

Sotto la sua carrozzeria compatta e aggressiva batte un cuore tecnico d’eccezione: il quattro cilindri da 1.995 cc, sovralimentato e dotato di distribuzione a 16 valvole, eroga 295 cavalli a 7.000 giri e 402 Nm di coppia a 4.500 giri. Con un peso di soli 1.100 kg e una velocità massima di 215 km/h, la Delta HF Integrale 16v vantava un rapporto peso/potenza di 3,73 kg/cv, caratteristiche che la resero una delle vetture da rally più efficaci di sempre.

L’Autoworld celebra con questa mostra non solo i trionfi sportivi di Lancia, ma anche la sua influenza sull’evoluzione dell’automobile. La prima sezione dell’esposizione conduce i visitatori attraverso le origini della modernità automobilistica, con modelli simbolo come la Lambda del 1922, la Aprilia del 1937 e la Aurelia B20 Coupé, la prima Gran Turismo della storia con motore V6. Accanto a queste, compaiono due rarità assolute: la Florida quattro porte del 1956 e la Pininfarina PF200 del 1952, testimonianze del fecondo dialogo tra ingegneria torinese e carrozzerie d’eccellenza.

Nella seconda sezione i riflettori si accendono sulla tradizione sportiva di Lancia, rappresentata da modelli che hanno fatto la storia dei rally: la Fulvia 1600 HF Fanalone, la Stratos e la 037. È però la Delta HF Integrale 16v a incarnare, più di ogni altra, la leggenda di un marchio capace di dominare ogni terreno e ogni competizione con uno stile inconfondibile.

La vettura arriva a Bruxelles direttamente dall’Heritage Hub, il centro espositivo e archivio storico di Stellantis situato all’interno del comprensorio di Mirafiori a Torino. Questo spazio custodisce una delle più ricche collezioni automobilistiche europee, accessibile al pubblico e dedicata alla valorizzazione di modelli che hanno contribuito a definire la cultura automobilistica italiana.

Con “Lancia 120 Years – Innovation Through Italian Design”, Autoworld e Stellantis Heritage offrono al pubblico un’occasione unica per ammirare da vicino capolavori che raccontano la storia di un marchio capace di unire tecnologia, eleganza e passione sportiva.

Ancora oggi, la Delta HF Integrale resta un simbolo di eccellenza e di orgoglio italiano, testimone vivente di una stagione in cui l’ingegneria torinese dettava il ritmo del mondo dei rally.