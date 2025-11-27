Lancia e Elle insieme contro la violenza di genere: “Creiamo Futuro, non barriere”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Lancia ha preso parte all’evento “Insieme per proteggere. Creiamo Futuro, non barriere”, organizzato da Elle Italia presso Le Cavallerizze di Milano. La serata ha rappresentato un momento di riflessione e di dialogo aperto tra personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, unite dall’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza di genere e promuovere un confronto costruttivo tra maschile e femminile.

Sul palco si sono alternati interventi di Roberta Zerbi, CEO di Lancia, Cristiana Capotondi, attrice e da anni impegnata in progetti sociali, Manuela Ravasio, Direttrice di Elle, i campioni di pattinaggio Sara Conti e Niccolò Macii, la Presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli, la conduttrice televisiva Camila Raznovich e la Head of PR di Il Libraccio Carlotta Sanzogni.

La serata si è aperta con l’intervento di Camila Raznovich, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione emotiva nelle scuole. Gli atleti Conti e Macii hanno raccontato la loro esperienza personale, mentre Carlotta Sanzogni ha ribadito il valore della letteratura come strumento per comprendere e diffondere una cultura di rispetto e parità.

Uno dei momenti più intensi è stato l’intervento conclusivo di Cristiana Capotondi con la performance “Faces”, un monologo capace di dare voce alle donne e rompere il silenzio che spesso circonda la violenza di genere. L’attrice, unica protagonista in scena, ha messo in luce la molteplicità delle esperienze e delle dinamiche che caratterizzano i maltrattamenti, ribadendo che si tratta di una responsabilità collettiva. “La violenza di genere non è un problema privato né esclusivamente femminile. È una responsabilità collettiva, che tutti e tutte dobbiamo assumerci ogni giorno” – ha ricordato l’artista nel corso della sua interpretazione.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Road to Elle Active!”, un ciclo di incontri a ingresso libero dedicati al tema del women empowerment e del dialogo tra maschile e femminile, che proseguirà con nuovi appuntamenti nei prossimi mesi.

Durante la tavola rotonda conclusiva, “Sensibilizzare e proteggere”, Capotondi, Ercoli e Zerbi hanno evidenziato alcune delle campagne promosse da Lancia a sostegno delle donne, tra cui “Insieme per proteggere”, ideata in collaborazione con l’agenzia creativa 777. Il progetto, lanciato nel 2024, ha colpito il pubblico per la sua immagine simbolica: l’esplosione di un airbag rosa in slow motion, metafora della protezione che il numero antiviolenza 1522 garantisce a chi è in difficoltà.

Cristiana Capotondi aveva già collaborato con il marchio nel 2022, quando fu protagonista della campagna “Punch”, un cortometraggio che invitava a riflettere sulla necessità di costruire una cultura fondata su amore e rispetto.

Nel suo intervento conclusivo, Roberta Zerbi ha ricordato l’impegno del brand: “Proprio in una giornata come questa, dobbiamo dire che non ci sono momenti ideali per lanciare una campagna di sensibilizzazione, perché ogni istante è quello giusto per dire no alla violenza sulle donne. Con la campagna ‘Insieme per Proteggere’, Lancia continua a promuovere un cambiamento sociale concreto, affinché la protezione e il sostegno alle vittime di violenza e stalking non siano solo parole, ma azioni reali da compiere ogni giorno.”

Lancia, marchio simbolo dell’eleganza italiana e da oltre un secolo protagonista della storia automobilistica, continua così ad affermare il proprio impegno nel coniugare innovazione, responsabilità sociale e valori umani. Nel percorso verso la sua nuova “Renaissance”, il brand ribadisce la convinzione che la protezione e la libertà delle donne siano basi imprescindibili di una società più giusta e consapevole.