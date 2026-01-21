Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il ritorno di Lancia sulle strade del Principato di Monaco segna un momento storico per il marchio italiano. Dopo anni di attesa, il brand torinese rientra ufficialmente nel Campionato del Mondo Rally, scegliendo il palcoscenico del Rallye Monte-Carlo 2026 per il debutto mondiale della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Dal 22 al 25 gennaio, nella 94ª edizione della gara monegasca – primo appuntamento della stagione WRC – Lancia sfiderà le condizioni più impegnative del calendario, fra ghiaccio, neve e strade di montagna, riaffermando la propria tradizione sportiva.

A rappresentare il Team Lancia Corse HF saranno due piloti di livello internazionale: il francese Yohan Rossel, alla settima partecipazione al Monte-Carlo, e il bulgaro Nikolay Gryazin, alla sesta presenza. Entrambi affronteranno le 17 prove speciali, per un totale di 339,15 km cronometrati, determinati a sfruttare il potenziale della nuova vettura. Rossel, già Campione del Mondo WRC3 nel 2021 e Vice-Campione WRC2 nel 2025, e Gryazin, vincitore dell’ERC U28 e del titolo WRC2 Challenger, incarnano l’ambizione del progetto Lancia di tornare protagonista nel panorama mondiale.

Protagonista assoluta è la Ypsilon Rally2 HF Integrale, modello completamente nuovo sviluppato con un programma di test intensivo tra le strade alpine e il circuito di Balocco. Un progetto incentrato su sette aree chiave: alleggerimento e bilanciamento della massa, aerodinamica evoluta, nuovo motore con sistema anti-lag, trasmissione ottimizzata, telaio e sospensioni di ultima generazione, ergonomia dell’abitacolo e scocca con roll-bar a rigidità superiore conforme agli standard FIA. Nei primi mesi, già 60 esemplari sono stati acquistati da team e clienti privati, a conferma della solidità e dell’interesse suscitati dal progetto.

Lancia vanta una storia straordinaria al Monte-Carlo, con 13 vittorie assolute che la rendono il marchio più vincente nella storia del rally. Questo ritorno assume quindi un valore simbolico: una celebrazione della tradizione che guarda al futuro sotto la guida di Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, e di Roberta Zerbi, Ceo di Lancia, la cui presenza al rally sottolinea l’impegno del Gruppo nel rilancio sportivo del marchio.

“Il Rallye Monte-Carlo rappresenta molto più di una gara per Lancia: è un luogo simbolico della nostra storia sportiva e, oggi, il punto di partenza di una nuova fase. Il ritorno nel WRC2 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale non è un’operazione nostalgica, ma una scelta strategica, parte integrante del percorso di rilancio del brand”, ha dichiarato Zerbi.

Accanto al team ufficiale sarà presente anche Miki Biasion, due volte Campione del Mondo e ambasciatore del marchio, simbolo vivente della leggendaria tradizione rallistica Lancia.

Il Team Principal Didier Clément ha aggiunto: “L’apertura della stagione rallyistica a Monaco rappresenta sempre un momento speciale, sia in termini di prestigio che di impegno richiesto. Quest’anno, uniremo questa sfida all’onore di indossare i colori di Lancia, che ha già vinto tredici volte sul suolo monegasco. La nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 è pronta a scendere in gara, dopo aver seguito un intenso programma di sviluppo. Grazie al lavoro svolto e alla bravura dei nostri equipaggi, affrontiamo il Rally di Monte Carlo con umiltà, passione e ambizione.”

Sul fronte piloti, Nikolay Gryazin ha sottolineato il valore emotivo e tecnico di questo esordio: “Prepararsi al ritorno della Lancia a Monte Carlo è stato qualcosa di speciale. Monte Carlo è sempre impegnativa a causa delle condizioni mutevoli; arrivare fiduciosi e ben preparati era fondamentale. Iniziare la stagione e partecipare al ritorno ufficiale della Lancia nel mondo dei rally è un vero onore”.

Rossel ha condiviso lo stesso entusiasmo: “Le sensazioni durante i test sono state buone, anche se le condizioni erano difficili. È stato davvero fantastico partecipare a questo lancio. Il nostro sport ha bisogno di momenti come questo. Ora abbiamo un solo desiderio: iniziare e vedere a che punto siamo.”

In parallelo, in Italia proseguono i preparativi per la seconda edizione del Trofeo Lancia, che vedrà protagoniste la Ypsilon Rally4 HF e la nuova Ypsilon HF Racing Rally6, con una classe e un montepremi dedicati. Il trofeo, articolato su sei gare all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, sarà presentato ufficialmente durante il Racing Meeting di Vicenza il 7 e 8 febbraio 2026.

Con il Rallye Monte-Carlo 2026, Lancia scrive un nuovo capitolo della propria storia sportiva, fondendo l’eredità di un marchio leggendario con l’innovazione tecnologica e la passione per la competizione. Un ritorno che non è solo un omaggio al glorioso passato, ma l’inizio di una rinascita destinata a riportare il marchio ai vertici del motorsport mondiale.