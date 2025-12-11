Lancia Ypsilon Rally4 HF protagonista del CIAR Junior con ACI Team Italia

Lancia rafforza il proprio impegno nel mondo dei rally con un nuovo e ambizioso progetto rivolto ai giovani talenti italiani. Dopo l’ottima stagione del Trofeo Lancia 2025, la Ypsilon Rally4 HF diventa la protagonista assoluta del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior (CIAR Junior), in collaborazione con ACI Team Italia. La vettura sarà impiegata come macchina unica della competizione, confermando il legame storico del marchio con la formazione dei futuri campioni del rallismo.

La partnership tra Lancia e ACI Team Italia rappresenta un passo avanti per il Progetto Giovani, che si rafforza grazie a una vettura moderna, performante e perfettamente allineata alla piramide FIA. L’obiettivo è chiaro: offrire un trampolino verso l’ERC e, gradualmente, verso il WRC, facendo della Ypsilon Rally4 HF un vero laboratorio sportivo per nuove generazioni di piloti.

Le iscrizioni per il CIAR Junior 2026 sono già aperte. Durante la selezione di dicembre, i migliori under 28 si contenderanno uno dei sei volanti disponibili sulla Ypsilon Rally4 HF di ACI Team Italia. La stagione 2026 comprenderà sei appuntamenti, quattro su asfalto e due su terra, completati dagli incontri formativi dell’Academy Junior, che offriranno lezioni teoriche e prove pratiche gestite dalla Scuola Federale ACI Sport. Il montepremi finale, confermato a 75.000 euro, sosterrà il miglior pilota nella partecipazione a una serie internazionale nel 2027.

Il calendario della nuova stagione prevede il Targa Florio Rally il 17 maggio, il San Marino Rally il 21 giugno, il Rally Regione Piemonte il 2 agosto, il Rally del Lazio il 20 settembre, il Rallye Sanremo il 18 ottobre e il Rally del Brunello il 29 novembre, quest’ultimo con coefficiente 1.5.

A spiegare l’importanza della collaborazione è la Ceo del marchio, “Siamo lieti della partnership con ACI Sport, vero punto di riferimento per coloro che vogliono praticare lo sport automobilistico in Italia, perché crediamo profondamente nel valore della formazione e dello sviluppo dei giovani piloti. Offrire loro una vettura moderna, competitiva e un percorso strutturato significa investire nel futuro di questo sport e dare continuità alla tradizione rallistica di Lancia.”

La Ypsilon Rally4 HF è il frutto di una collaborazione tra Lancia e Stellantis Motorsport, un team che vanta 11 vittorie alla Dakar e 27 titoli costruttori nel Mondiale Rally. È una vettura pensata per piloti privati ambiziosi e team professionali, capace di offrire prestazioni elevate con costi di gestione contenuti. Sotto il cofano pulsa un motore 1.2 Turbo da 212 CV, abbinato a un cambio sequenziale SADEV a 5 marce.

Le sospensioni McPherson con ammortizzatori Ohlins a tre vie regolabili e l’impianto frenante con dischi ventilati da 330 mm garantiscono un comportamento preciso e immediato in ogni condizione. La trazione anteriore, abbinata a un differenziale autobloccante meccanico, consente una tenuta efficace e uno stile di guida aggressivo ma controllato. La vettura utilizza pneumatici MICHELIN Pilot Sport 19/63-17, due modelli per asfalto asciutto e uno per condizioni di bagnato.

Un contributo importante alla messa a punto è arrivato da Miki Biasion, leggenda del motorsport e simbolo del legame fra Lancia e il mondo dei rally. Con la sua esperienza, Biasion ha contribuito a plasmare una vettura in grado di unire precisione, stabilità ed emozione di guida.

Il ritorno di Lancia nei rally non è soltanto un capitolo sportivo, ma anche un tassello del più ampio progetto industriale e culturale della casa torinese. Il marchio, con 119 anni di storia e un passato glorioso fatto di modelli iconici come Delta, Stratos, 037, Fulvia e Aurelia, torna oggi a essere un punto di riferimento nel motorsport. Innovazione, tradizione ed eleganza si fondono in un piano decennale che punta alla Renaissance di Lancia, portando avanti valori di sostenibilità, design e responsabilità sociale.

Con la Ypsilon Rally4 HF, Lancia riafferma la sua vocazione sportiva e guarda di nuovo al futuro delle corse con entusiasmo, investendo nei giovani e nella crescita del talento italiano dietro il volante.