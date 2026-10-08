Le Iene: Laura Pausini per i diritti LGBTQIA+ e inchieste in primo piano

Questa sera su Italia 1 torna Le Iene, con una puntata ricca di ospiti ed inchieste di grande attualità. Alla conduzione ci saranno Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento, in studio Fred De Palma e Giovanna Mezzogiorno.

Al centro della serata, una testimonianza speciale: Laura Pausini racconterà il suo impegno per la comunità LGBTQIA+. Nel servizio realizzato da Riccardo Spagnoli, la cantante viene intervistata da Wad dietro le quinte dell'Isla Bonita Love Festival alle Canarie. Pausini, forte dei suoi 33 anni di carriera, ripercorre come la sua musica e le sue scelte artistiche abbiano promosso inclusione, uguaglianza e libertà di amare, ribadendo: la mia voce è sempre stata contro ogni discriminazione.

La puntata proporrà un reportage esclusivo sulla caccia al trofeo in Sudafrica, riservata a pochi miliardari occidentali. Stefano Corti è riuscito a documentare il business dell'uccisione di animali esotici, entrando in una riserva privata per svelare i retroscena di questa pratica discussa e controversa.

Non mancheranno storie di speranza e di lotta contro la malattia. Gaetano Pecoraro racconterà il viaggio a San Francisco per incontrare Max Parisi, conduttore radiofonico affetto da tumore al pancreas, curato con un nuovo farmaco sperimentale, il Daraxonrasib. In Italia, Angelica, affetta dalla stessa patologia, chiede di poter accedere allo stesso trattamento dopo aver rinunciato alle cure durante la gravidanza per proteggere il proprio bambino. Le loro storie e la gara di solidarietà nata tra gli spettatori saranno a cuore del racconto.

Prosegue anche l'inchiesta sul procedimento che vede Maria Rosaria Boccia opposta all'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Gaston Zama, dopo aver seguito Boccia all'udienza, documenta la seconda parte dell'intervista e i nuovi sviluppi in aula, dove la Procura si è opposta all'accesso alle telecamere. Tra i possibili testimoni figurano nomi di primo piano come Sigfrido Ranucci e Arianna Meloni.

Nella stessa serata si farà il punto su due dei casi giudiziari più discussi d'Italia. Roberta Rei riepiloga le ultime novità sul mistero della morte di David Rossi, dopo le clamorose conclusioni della Commissione d'inchiesta che escludono il suicidio. Inoltre, Alessandro De Giuseppe analizzerà gli ultimi risvolti e le domande ancora aperte sul delitto di Garlasco e la posizione di Alberto Stasi.

Le Iene si conferma appuntamento centrale dell'attualità televisiva italiana, tra indagini originali, attualità e storie di rilievo su temi sociali e giudiziari. Il programma è ideato da Davide Parenti con la regia di Antonio Monti e sarà visibile in streaming anche all'estero.