“Le Iene” riaprono il caso Garlasco: emergono due nuovi testimoni

A distanza di quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la trasmissione televisiva “Le Iene” torna questa sera in prima serata su Italia 1 con un nuovo servizio curato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato “Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga”. Il programma affronta ancora una volta uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia, mettendo in luce testimonianze inedite che potrebbero aprire nuovi scenari su una vicenda giudiziaria considerata da tempo definitiva ma che continua a destare interrogativi.

Secondo la verità sancita dalle sentenze passate in giudicato, a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato – e da solo – il suo ex fidanzato Alberto Stasi. Tuttavia, come ricordano gli autori del servizio, il caso non ha mai smesso di suscitare dubbi e domande. Le Iene hanno quindi scelto di proseguire la propria indagine giornalistica, cercando di dare voce a elementi rimasti ai margini del dibattito pubblico e a piste mai approfondite in maniera adeguata.

Nel servizio in onda stasera, emergono due testimonianze completamente nuove, mai raccolte prima, che potrebbero avere rilievo per la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio. Si tratta, secondo quanto anticipato, di testimonianze dirette: non racconti di seconda mano, ma resoconti forniti da persone che affermano di aver assistito personalmente a fatti avvenuti quel giorno.

Le due persone non si conoscono, non sono mai state in contatto tra loro e non avevano mai parlato pubblicamente prima. Eppure, pur in momenti diversi, forniscono versioni coincidenti, collegate allo stesso contesto temporale e spaziale. I loro racconti indipendenti sembrano convergere sugli stessi soggetti, figure che in passato erano già state al centro dell’attenzione mediatica, pur senza essere mai state formalmente indagate.

La prima testimonianza è quella di una donna che ha vissuto a lungo a Garlasco e che riferisce di conoscere personalmente alcune persone legate alla vicenda. “Proprio la mattina del delitto – racconta – le avrebbe riconosciute senza esitazione durante uno spostamento personale.”

La seconda testimonianza proviene da un uomo con cui l’inviato ha parlato a più riprese nel corso dei mesi. Inizialmente restio a esporsi, avrebbe infine dichiarato di aver assistito a eventi analoghi nello stesso arco temporale. “È una testimonianza mai raccolta prima – si sottolinea nel comunicato – che l’uomo ha confermato in più occasioni, pur non volendo essere coinvolto ufficialmente e senza essersi mai rivolto alle forze dell’ordine.” Nel suo racconto, l’uomo ammette che, col passare del tempo, alcuni dettagli siano diventati meno nitidi, ma ribadisce la convinzione di quanto ha visto.

Due storie autonome che si intrecciano oggi nel lavoro giornalistico delle Iene, portando nuovi elementi su un caso che sembrava ormai concluso. La trasmissione promette di mostrare documenti, testimonianze e verifiche effettuate sul campo per comprendere se questi nuovi spunti possano offrire ulteriori chiarimenti o semplicemente accendere nuovi interrogativi.

Il delitto di Garlasco, avvenuto nell’estate del 2007, continua così a rappresentare una delle vicende più enigmatiche della cronaca italiana. A quasi vent’anni di distanza, le domande irrisolte e il desiderio di verità non si sono mai spenti. Questa sera la trasmissione di Italia 1 torna sul caso con l’obiettivo dichiarato di aggiungere un nuovo tassello a una storia che, evidentemente, non ha ancora smesso di far discutere.

