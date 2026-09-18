Mondo Duplantis conquista lo sport mondiale e sorprende con il singolo Gold

Mondo Duplantis conferma il suo straordinario talento non solo nello sport, ma anche nel mondo della musica. Dopo aver dominato la scena con la conquista della medaglia d'oro ai Campionati Europei di Atletica Leggera nell'agosto scorso e il trionfo ai World Athletics Ultimate Championships di settembre, il due volte campione olimpico e detentore del record mondiale nel salto con l'asta sorprende tutti con una nuova sfida: la musica.



Il nuovo singolo di Mondo, intitolato Gold, è già in rotazione radiofonica ed è diventato la colonna sonora ufficiale dei World Athletics Ultimate Championships. Il brano ha avuto un ruolo centrale durante la manifestazione, accompagnando sia le emozioni all'interno dello stadio che le trasmissioni televisive internazionali.



Cerco sempre di superare i miei limiti in tutto ciò che faccio, che sia sulla pedana del salto con l'asta o in studio di registrazione, racconta Mondo. Gold è una canzone molto personale per me. Parla di comunità e di come, quando gareggio, senta di rappresentare qualcosa di molto più grande di me: la mia famiglia, i miei amici e i miei connazionali svedesi. È questa sensazione che sta al cuore del brano.



La canzone è stata scritta da Mondo, Carl Silvergran e Oscar Chase, che ne ha anche curato la produzione. Il videoclip ufficiale, girato a Budapest, offre uno sguardo autentico e intenso sulla vita del campione, mettendo in luce il lato umano che si cela dietro i successi sportivi e i legami con le persone che l'hanno accompagnato nel percorso di crescita.



Con 14 record del mondo, due medaglie d'oro olimpiche e il recente titolo di World's Greatest Athlete 2025, Duplantis ha già lasciato un segno indelebile nella storia dell'atletica. Negli ultimi anni ha coltivato la sua passione per la musica, dando vita a un proprio stile che fonde pop e R&B. Dopo singoli come Feelin' Myself, Location e Midsummer, il debutto dal vivo è arrivato nel talk show svedese Carina Bergfeldt.



Il 2025 ha segnato una svolta per Mondo anche nella scena musicale, con il lancio di Bop, salito fino alla posizione 14 della classifica svedese, seguito dal secondo singolo 4L, che ha superato il milione di stream. Dotato di una voce unica e una notevole capacità di scrittura, Duplantis si prepara ora a conquistare nuovi orizzonti anche fuori dalle pedane.



Mondo Duplantis rimane non solo una leggenda dello sport, ma si afferma come uno dei nomi emergenti più promettenti della musica internazionale contemporanea.