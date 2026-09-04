Monza si prepara al GP d'Italia F1: attesa per Antonelli e grande festa tricolore

Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, dove sono ormai in fase di ultimazione gli ultimi preparativi per un evento destinato a diventare una grande festa tricolore.

Cresce l'attesa e anche gli ultimi preparativi sono in fase di ultimazione per quella che si preannuncia come una grande festa tricolore ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club d'Italia durante la visita odierna all'Autodromo, a pochi giorni dal via della tre giorni che vedrà protagonisti i migliori nomi della Formula 1.

Saranno circa 400.000 le presenze previste nel Tempio della Velocità, con l'attenzione puntata sul leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli e sulle Ferrari, da sempre nel cuore del pubblico di Monza. Ci attende un weekend da record - ha sottolineato il presidente della Federazione italiana dello sport dell'automobilismo - con il tricolore più che mai protagonista. Avremo circa 400.000 presenze con gli occhi puntati sul leader della classifica del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli, e sulle Ferrari, sempre nel cuore del pubblico del Tempio della Velocità.

La cornice tricolore sarà esaltata da alcuni momenti speciali: la presenza delle Frecce Tricolori, l'inno nazionale interpretato dal celebre tenore della Scala Francesco Meli e lo show di Laura Pausini prima della partenza. E, ancora - ha aggiunto Geronimo La Russa - le Frecce Tricolori, l'inno d'Italia interpretato dal tenore della Scala Francesco Meli e lo show di Laura Pausini, prima della partenza. Un Autodromo di Monza, dunque, che si propone nel migliore dei modi per l'appuntamento sportivo italiano che coinvolge il maggior numero di spettatori.

Monza si conferma quindi centro nevralgico dello sport e dello spettacolo tricolore in un weekend che si annuncia storico per appassionati e tifosi.