Leasys al fianco di Stellantis per un noleggio a lungo termine a sostegno dell’economia circolare

Leasys, società di mobilità di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, rafforza ulteriormente la collaborazione con Stellantis per promuovere un noleggio a lungo termine a favore dell’economia circolare. Attraverso un processo dedicato alle vetture di rientro al termine del contratto di noleggio, Leasys destinata al ri-noleggio in Italia, contribuendo così a estendere la vita utile dei veicoli e ridurre gli sprechi.

La collaborazione sinergica tra Leasys e Stellantis si traduce in un progetto che prevede il ricondizionamento dei veicoli di rientro presso il SUSTAINera Circular Economy Hub di Mirafiori, a Torino. Questo processo di ripristino delle vetture usate permette di garantire agli utilizzatori le migliori performance, riducendo al contempo la domanda di nuove risorse e minimizzando gli sprechi.

Leasys, già attiva nel 2023 con il lancio del prodotto RE-USE, rafforza la sua strategia a sostegno dell’economia circolare offrendo soluzioni di noleggio a lungo termine dell’usato aziendale. Più di 1.500 clienti hanno scelto la soluzione di ri-noleggio Leasys RE-USE in Italia, evidenziando i vantaggi competitivi ed economici di questa proposta.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati che l’iniziativa sta ottenendo. Leasys si conferma un attore di primo piano nell’impegno per l’economia circolare distinguendosi con progetti concreti e caratterizzati da un’attenzione costante alle esigenze dei clienti. Questa sinergia con Stellantis si allinea totalmente alla filosofia di entrambe le nostre aziende, per una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.” ha dichiarato Andrea Pertica, General Manager di Leasys Italia.

“Questo progetto con Leasys sottolinea il ruolo di primo piano di Stellantis nel ricondizionamento delle vetture e il valore dell’economia circolare. Insieme a Leasys, proseguiamo nel nostro percorso in linea con la strategia di decarbonizzazione del Gruppo e con i principi dell’economia circolare.” ha dichiarato Francesco Monaco, Direttore di SUSTAINera Europa.

Nell’ambito della propria strategia, Leasys continuerà a porre una primaria attenzione al tema della sostenibilità e dell’economia circolare, promuovendo una mobilità a basso impatto ambientale e offrendo soluzioni innovative per contribuire a un futuro più sostenibile.

La collaborazione tra Leasys, Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility riflette l’impegno concreto verso la sostenibilità e l’economia circolare nel settore della mobilità, dimostrando come aziende leader possano unire le proprie competenze per perseguire obiettivi comuni.