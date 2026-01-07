LEGO e Pokémon insieme: arrivano i primi set ufficiali LEGO Pokémon

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International annunciano la prima, attesissima collezione di set LEGO Pokémon, un evento che segna l’unione di due universi amatissimi da fan di tutte le età. I set saranno disponibili per il pre‑ordine dal 12 gennaio e in vendita dal 27 febbraio 2026, data che coincide con l’anniversario del debutto del brand Pokémon.

Basati su alcuni dei Pokémon più iconici dei trent’anni di storia del franchise, questi nuovi set offrono ai fan la possibilità di costruire e collezionare versioni in mattoncini di Pikachu, Eevee e delle evoluzioni dei tre Pokémon iniziali di Kanto: Venusaur, Charizard e Blastoise.

Il set LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball (2.050 pezzi) propone una delle scene più riconoscibili dell’universo Pokémon: Pikachu che emerge da una Poké Ball aperta, pronto per la battaglia. La base nera a forma di fulmine, arricchita da dettagli energetici e dal numero “25” che richiama il Pokédex, celebra in modo spettacolare il Pokémon di tipo Elettro. Il modello può essere esposto in due pose, dinamica o a riposo, offrendo grande versatilità estetica.

Il set LEGO Pokémon Venusaur, Charizard e Blastoise rappresenta uno dei più grandi set da esposizione mai realizzati dal Gruppo LEGO, con oltre 6.838 pezzi. Ognuna delle tre figure riproduce fedelmente le caratteristiche originali dei Pokémon con articolazioni uniche e dettagli accurati, montate su una base modulare che nasconde numerosi easter egg. I biomi che la compongono riflettono i diversi ambienti naturali di ciascun Pokémon, dando vita a un modello ricco di profondità e fascino visivo.

Il set LEGO Pokémon Eevee, composto da 587 pezzi, permette invece di celebrare il Pokémon Evoluzione per eccellenza. Il modello include testa, arti e coda mobili che consentono di posizionarlo in una varietà di pose dinamiche o rilassate. Il set, pensato per la condivisione, supporta anche la costruzione collettiva tramite l’app Build Together.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Dare vita al mondo di Pokémon con i mattoncini LEGO è per noi un’opportunità entusiasmante e una grande responsabilità. Abbiamo lavorato per unire i nostri universi in modo da celebrare davvero la creatività, l’avventura e la meraviglia che i Pokémon rappresentano. Questa partnership apre un nuovo ventaglio di possibilità sia per gli Allenatori che per i costruttori, e non vediamo l’ora che i fan possano scoprire questi nuovi set LEGO Pokémon”.

Siddharth Muthyala, Design Director di LEGO Pokémon, ha aggiunto: “Da fan dei Pokémon fin da piccolo, è stato un onore incredibile aiutare a portare in vita questi Pokémon iconici in mattoncini LEGO per la prima volta. Il nostro team ha affrontato il design di questi set con cura e passione immensa, assicurandosi che ogni dettaglio e ogni posa celebrino ciò che rende questi personaggi così amati. Spero che i fan si divertiranno a costruirli tanto quanto noi ci siamo divertiti a progettarli”.

Anche Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di The Pokémon Company International, ha dichiarato: “Pokémon ha sempre ispirato scoperta e connessione e collaborare con il Gruppo LEGO mette insieme queste qualità con creatività e immaginazione. Combinando il senso di avventura di Pokémon con il design attento e i dettagli accurati del Gruppo LEGO, diamo ai fan la possibilità di costruire, giocare e raccontare le proprie storie in modi che non hanno mai sperimentato prima”.

In occasione del lancio, sarà presentata anche una serie fotografica dedicata ai cinque Pokémon protagonisti, ambientata in scenari reali selezionati per rispecchiare la personalità di ciascun personaggio. Le immagini celebreranno lo spirito di questa collaborazione fondendo creatività, natura e nostalgia.

I set saranno disponibili in pre‑ordine dal 12 gennaio 2026 e in vendita dal 27 febbraio 2026 su LEGO.com, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. I prezzi consigliati vanno da 59,99 € per Eevee a 199,99 € per Pikachu, fino a 649,99 € per il maestoso set con Venusaur, Charizard e Blastoise.

Con questa collezione, LEGO e Pokémon inaugurano una nuova era per il gioco e la collezione creativa, invitando i fan a costruire, pezzo dopo pezzo, un mondo dove la fantasia incontra la passione per i Pokémon.