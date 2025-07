L’estate chiama, JBL risponde: i prodotti MUST HAVE per l’estate 2025

L’estate è alle porte e JBL è pronta a dar voce a ogni momento speciale con una gamma di prodotti audio nuovi e innovativi che sposano design, potenza e libertà d’ascolto. Che si tratti di un party sulla spiaggia, una serata sotto le stelle o un semplice relax al sole, JBL ha l’accessorio perfetto per ogni occasione.

Vuoi alzare il volume e trasformare un semplice incontro in un minifestival? Con Auracast, JBL Flip 7 e JBL Charge 6 si connettono facilmente per offrirti un suono potente e condiviso. Il JBL Flip 7 si distingue con un design compatto, cinturino intercambiabile e moschettone integrato. L’AI Sound Boost e il nuovo tweeter migliorato garantiscono bassi potenti e suoni chiari, mentre la batteria dura fino a 16 ore grazie al Playtime Boost. Il JBL Charge 6, con cinturino da polso rimovibile, offre un’audio di alta qualità accessibile, grazie anche al woofer migliorato e una durata della batteria fino a 28 ore. Entrambi i dispositivi sono certificati IP67, rendendoli ideali per l’utilizzo in spiaggia o in montagna.

Per chi ama cantare a squarciagola, i nuovi JBL PartyBox Encore 2 e PartyBox 520 sono l’ideale. Dotati di JBL Pro Sound e AI Sound Boost, sono perfetti per karaoke improvvisati e momenti epici sia al chiuso che a bordo piscina. Il PartyBox Encore 2 include un microfono e luci integrate, mentre il PartyBox 520, resistente agli schizzi, è progettato per grandi eventi, promettendo fino a 15 ore di riproduzione. E se serve, basta sostituire la batteria per continuare la festa.

Oltre alle novità, JBL propone offerte speciali su modelli iconici come JBL Charge 5 e JBL Boombox 3. Entrambi progettati per offrire la massima potenza sonora: il Charge 5, compatto e waterproof, garantisce fino a 20 ore di musica, mentre il Boombox 3, con autonomia di 24 ore, è perfetto per le feste più grandi grazie ai suoi bassi profondi e al design robusto.

Per chi cerca momenti di relax, le cuffie JBL Tune 760NC con cancellazione attiva del rumore sono ideali. Con un’autonomia di 50 ore, queste cuffie pieghevoli e leggere permettono di immergersi completamente nell’ascolto, perfette per viaggi, pause estive o momenti di isolamento dal mondo esterno.

JBL si riconferma leader nel settore audio, elevando l’esperienza d’ascolto e incoraggiando l’individualità attraverso prodotti che sposano performance e design, per un’estate da vivere a tempo di musica.