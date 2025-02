Let’s Sing: il party play per scaldare il cuore

San Valentino è il giorno perfetto per celebrare l’amore e la connessione con il proprio partner, gli amici o persino con sé stessi. Ma sapevate che cantare e giocare possono accendere il romanticismo, approfondire i legami e persino aiutare a riparare i cuori spezzati?

Lo conferma la rinomata psicologa Rachel Kowert Ph.D., che sottolinea come il canto e il gioco abbiano un potente impatto sulle relazioni. Che si tratti di una serenata con la canzone del cuore, di un karaoke tra amici o di un duetto divertente, la musica è un linguaggio universale che avvicina le persone.

Per rendere il vostro San Valentino ancora più speciale, Let’s Sing 2025 offre un’esperienza musicale unica. Disponibile su tutte le principali console, l’ultima edizione della celebre serie di karaoke include una selezione di brani che spazia dalle hit del momento ai grandi classici.

Nel catalogo musicale troverete successi di artisti come Olivia Rodrigo, Benson Boone, Ariana Grande, Billie Eilish, OneRepublic e Jung Kook, oltre ai classici senza tempo di Justin Bieber ed Ed Sheeran. Grazie ai comandi semplici e intuitivi, fino a quattro giocatori possono partecipare e divertirsi. Se non si dispone di microfoni, nessun problema: con la Companion App di Let’s Sing 2025 è possibile trasformare fino a quattro smartphone in microfoni!

Oltre alle classiche modalità di gioco, l’edizione 2025 introduce nuove feature, miglioramenti nelle categorie Classic, Feat e LS FEST e persino una nuova storia originale nella modalità Carriera. Inoltre, chi desidera ampliare la propria libreria musicale può attivare il nuovo VIP Pass, che aggiunge oltre 150 brani tra successi recenti e classici intramontabili.

Ogni copia del gioco include un mese di VIP Pass, che sale a quattro mesi con la Gold Edition e a tredici mesi con la Platinum Edition. Gli abbonati PROS ricevono un mese extra di accesso.

Che siate in coppia o con gli amici, Let’s Sing 2025 è il modo perfetto per rendere San Valentino un’esperienza indimenticabile. Disponibile su Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S.