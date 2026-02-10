Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Levi’s lancia la Baby Brooklyn Bag: il denim diventa protagonista dello stile P/E 2026

Published

Levi’s amplia la propria collezione di accessori con una novità pensata per la stagione Spring/Summer 2026: la Baby Brooklyn Bag, un modello che celebra il carattere iconico del denim reinterpretandolo in chiave contemporanea e giocosa.

Descritta come “l’accessorio che trasforma il denim in un vero statement di stile”, la nuova borsa si distingue per la capacità di unire praticità e personalità. Fresca e versatile, la Baby Brooklyn Bag riprende i codici estetici tipici del marchio, reinterpretandoli con un twist moderno che punta sull’equilibrio tra funzionalità, materiali premium e design riconoscibile.

Denim premium, manico annodato e l’immancabile red tab Levi’s sono i dettagli che ne definiscono l’identità. Ogni elemento è pensato per offrire un’esperienza sensoriale e visiva autentica, trasformando un accessorio da uso quotidiano in un simbolo di lifestyle. La cura dei lavaggi, infatti, conferisce al materiale tonalità e sfumature che valorizzano la qualità del tessuto, mantenendo al contempo l’allure casual e naturale che da sempre caratterizza il brand.

La palette cromatica della Baby Brooklyn Bag spazia dalle classiche gradazioni del denim alle vivaci ispirazioni bandana, fino ad arrivare a accenti pastello inaspettati, in grado di infondere al look una nota ironica e raffinata. Compatta ma di forte impatto visivo, la BBBag è progettata per completare qualsiasi outfit: dal daywear più essenziale alle silhouette ricercate delle serate estive, dimostrando di saper adattare la propria anima versatile a ogni contesto.

Con questo lancio, Levi’s conferma ancora una volta la sua capacità di innovare restando fedele alle proprie radici. La Baby Brooklyn Bag diventa così non solo un accessorio di tendenza, ma anche una dichiarazione di stile per chi desidera unire comfort, autenticità e personalità in un unico gesto quotidiano.

Nel solco della tradizione Levi’s, la nuova proposta rappresenta una sintesi perfetta tra heritage e contemporaneità, mantenendo il denim come protagonista assoluto e riaffermando la forza di un materiale che continua a evolversi, stagione dopo stagione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Dal 550 Spyder alla 911: il contagiri centrale che definisce il DNA Porsche

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Società

Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026

Moda

Levi’s lancia la Baby Brooklyn Bag: il denim diventa protagonista dello stile P/E 2026

Tecnologia

NIKON lancia i binocoli Monarch M5, Prostaff P7 e Sportstar EX II

Spettacolo

Bresh annuncia una nuova data a Roma e torna protagonista al Festival di Sanremo

Moda

Vans x OAMC: heritage e performance in chiave contemporanea

Motori

KINTO Italia celebra un anno di successi e crescita nei servizi di mobilità

Giochi

Echoes of the End arriva su PlayStation Plus con un aggiornamento romantico

Società

Mazda Italia e Peter Pan ODV: 17 anni di solidarietà per le famiglie dei bambini oncologici

Motori

Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026: prestazioni superiori e design premium

Tecnologia

Milano Cortina 2026: la tecnologia Samsung connette ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Jaecoo 8 SHS-P: una nuova era del fuoristrada di lusso

Spettacolo

Low-Red torna con “Eterno”: un singolo che anticipa l’album “Mario III”

Motori

Citroën Berlingo torna anche diesel: da 23.900 euro per i professionisti

Spettacolo

ATARDE torna con “Palestra (cura di me)”: un viaggio tra fragilità e ironia

Sport

Hyundai corre da Verona a Napoli: energia, sport e condivisione sulle strade italiane

Tecnologia

Samsung porta in Europa la nuova serie Galaxy Book6: potenza, design e intelligenza artificiale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Vans x OAMC: heritage e performance in chiave contemporanea

La collaborazione tra Vans e OAMC ridefinisce i codici dello streetwear contemporaneo con due modelli destinati a lasciare il segno: Authentic Oxford e Half...

7 ore ago

Moda

New Balance e Foot Locker lanciano le nuove ABZORB 2000 con Endrick protagonista

New Balance apre la stagione 2026 con una collaborazione esclusiva insieme a Foot Locker, presentando due nuove colorazioni della sneaker ABZORB 2000. Il marchio...

1 giorno ago

Moda

Eastpak lancia la collezione Keith Haring 2026: zaini e borse tra arte urbana e cultura pop

Eastpak presenta la nuova collezione Keith Haring x Eastpak, una capsule esclusiva che celebra l’eredità visiva e culturale di Keith Haring, trasformando le sue...

4 giorni ago

Moda

Omoda diventa Principal Partner del British Fashion Council per la London Fashion Week 2026

Il British Fashion Council ha annunciato una nuova, significativa collaborazione: Omoda sarà Principal Partner della London Fashion Week (LFW), in programma dal 19 al...

10 Febbraio 2026