Lexus: in arrivo la Lexus Tennis Cup 2025

Il 2024 è stato l’anno della consacrazione per Lexus, che ha registrato risultati da record con 6.100 immatricolazioni in Italia, segnando un sorprendente +62% rispetto al 2023. Ma il successo del brand va ben oltre i numeri: Lexus si è affermata come una voce visionaria nel panorama della mobilità, capace di ispirare, sorprendere e ridefinire il concetto di innovazione, ben oltre i confini dell’automotive.

Grazie alla prestigiosa collaborazione con l’ATP – Association of Tennis Professionals, in qualità di Official Automotive Partner e Platinum Partner dell’ATP Tour, Lexus ha saputo costruire un ponte autentico tra la raffinatezza del tennis professionistico e l’eccellenza tecnologica del proprio universo automobilistico. In eventi come le Nitto ATP Finals e le tappe internazionali dell’ATP Tour, la flotta Lexus ha accompagnato i giocatori e i loro team in un’esperienza di mobilità all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità, incarnando perfettamente la visione “Lexus Electrified”.

Lexus ha tradotto la propria filosofia in una presenza concreta e riconoscibile, dove tradizione e innovazione si incontrano in una mobilità intelligente ed emozionale. I valori cardine del brand giapponese – Omotenashi (ospitalità), Takumi (maestria artigianale) e Tazuna (controllo intuitivo) – si fondono con le più avanzate tecnologie di elettrificazione, per offrire un’esperienza unica a chi sceglie Lexus.

Nel 2025 Lexus consoliderà ulteriormente la sua presenza nel mondo del tennis, sponsorizzando 12 tornei ATP in tutta Europa, tra cui il prestigioso ATP 1000 Rolex Paris Masters e, naturalmente, le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. Una stagione che continua a raccontare l’audacia, la qualità e l’attenzione per l’emozione che definiscono l’identità di Lexus: ogni punto è una sfida, ogni match un’occasione per superarsi, così come per il brand ogni dettaglio è un’opportunità per innovare.

In questo contesto prende forma la Lexus Tennis Cup 2025, il torneo amatoriale giunto alla seconda edizione, che porterà in campo la stessa intensità emotiva e lo spirito dinamico che contraddistinguono il marchio. Sarà un tour nazionale di 22 tappe in tutta Italia, dove la passione per il tennis si incontrerà con l’emozione della guida: ogni match sarà accompagnato da test drive della gamma Lexus Electrified, dando vita a un’esperienza coinvolgente, elegante e profondamente umana.

Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con la Rete dei Concessionari Lexus, che metteranno a disposizione i modelli più innovativi per far vivere ai partecipanti le performance e il piacere di guida che definiscono la visione di Lexus per il futuro della mobilità.

I vincitori e le vincitrici di ciascuna tappa accederanno alla Finale Nazionale, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 al Foro Italico di Roma, uno dei luoghi più iconici del tennis italiano. In palio, oltre al titolo, un premio esclusivo: l’accesso alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino, per vivere un’esperienza senza precedenti nel cuore del grande tennis mondiale.