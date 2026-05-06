LG ottiene importanti certificazioni ambientali per i TV della collezione 2026

LG Electronics ha ricevuto nuovi e significativi riconoscimenti internazionali in ambito ambientale per la sua collezione di TV 2026. Questo risultato testimonia un approccio alla sostenibilità che coinvolge l'intero ciclo di vita del prodotto: dalla progettazione alla produzione, fino alla fase di smaltimento. Otto serie della gamma, tra cui W6, G6, C6, B6, MRGB95, MRGB9M, MRGB85 e QNED85, hanno raggiunto la prestigiosa certificazione Resource Efficiency di Intertek, uno degli enti di certificazione più rinomati al mondo.

La valutazione da parte di Intertek si è concentrata su tre parametri fondamentali: la scelta dei materiali impiegati - privilegiando soluzioni orientate al riciclo e alla riduzione delle sostanze pericolose - la riparabilità, la percentuale di materiali riciclati e l'efficienza energetica secondo alcuni dei più severi standard internazionali.

Per il quarto anno consecutivo, i televisori LG si sono inoltre aggiudicati il titolo Cycle Excellent Products, conferito dall'ente coreano E-Cycle Governance, che promuove il riciclo responsabile dei dispositivi elettronici. La valutazione si basa su undici criteri, tra cui la facilità di smontaggio, l'assenza di materiali pericolosi e una progettazione attenta al riciclo. Quest'anno, il riconoscimento si è esteso anche allo schermo smart portatile StanbyME 2 da 32 pollici e ai modelli OLED evo da 55, 48 e 42 pollici della serie C6.

L'attenzione all'ambiente viene confermata anche dai numeri: negli ultimi tre anni LG ha recuperato e riciclato circa 20.000 tonnellate di plastica proveniente dalla propria gamma di TV OLED, QNED e Nano UHD. Questo percorso evidenzia una strategia di miglioramento continuo che mette al centro il rispetto per l'ambiente e l'innovazione responsabile.