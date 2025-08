LG e MMCA: un nuovo capitolo di arte digitale nella Seoul Box

LG ha annunciato una collaborazione pluriennale con il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea (MMCA) di Seul, segnando un passo significativo nel mondo dell’arte digitale. La prestigiosa partnership prende il via con la mostra “MMCA×LG OLED Series 2025 – TZUSOO”, una straordinaria espressione creativa che si avvale della collaborazione con l’acclamata artista coreana TZUSOO.

La mostra sarà inaugurata il 1° agosto 2025 e resterà aperta al pubblico fino al 1° febbraio 2026. Si terrà nella rinomata Seoul Box del MMCA, trasformata in una piattaforma vibrante dedicata all’arte contemporanea digitale. Ogni anno, questo spazio ospiterà opere di artisti di spicco, supportate dalla tecnologia all’avanguardia degli schermi OLED di LG, sponsor principale della manifestazione. Per questa edizione inaugurale, TZUSOO presenta “Agarmon Encyclopedia: Leaked Edition”, un’incantevole installazione multimediale che combina la scultura “Agarmon” e il video a due canali “The Eight Spirits of Flesh”.

L’opera affronta temi profondi come la vita, il desiderio e i cicli generativi, utilizzando una fusione di forme organiche e avatar digitali. Per amplificare l’intensità visiva dell’installazione, sono stati impiegati 88 schermi LG OLED da 55 pollici, disposti in due maestose pareti multimediali progettate appositamente per la Seoul Box. Grazie ai neri profondi e ai colori vivaci, i display OLED di LG offrono un’esperienza immersiva unica, rendendo visibile la trasformazione e l’interazione delle creature digitali attraverso lo schermo.

Il progetto sottolinea il potenziale innovativo delle tecnologie digitali in campo artistico, elevando l’installazione a una potente tela digitale. “Siamo onorati di supportare la prima di molte mostre della serie MMCA×LG OLED, che contribuiranno a dare vita agli esperimenti visivi di numerosi artisti grazie alla potenza immersiva della nostra tecnologia LG OLED,” ha dichiarato Kate Oh, responsabile del Marketing Esperienziale di LG Media Entertainment Solution Company. “Ci auguriamo che questa iniziativa offra al pubblico un’esperienza più profonda e sensoriale dell’arte contemporanea grazie alle nuove forme di espressione permesse dai formati digitali”.

Kim Sunghee, Direttore del MMCA, aggiunge: “Lo spirito sperimentale e poliedrico di TZUSOO riflette vividamente la creatività e l’innovazione che questo progetto intende promuovere. Non vediamo l’ora che questa iniziativa renda disponibili nuovi modi di approcciarsi all’arte contemporanea, combinando tecnologia e visione artistica.”