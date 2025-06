LG Electronics e Retail Hub: Successo del “Retail Media & AI Bootcamp” a Milano

Nel cuore di Milano, nel prestigioso showroom di LG, si è tenuto l’evento esclusivo “Retail Media & AI Bootcamp”, un’iniziativa che ha visto la collaborazione tra LG Electronics Italia e Retail Hub. “La collaborazione con Retail Hub ci ha permesso di raggiungere e coinvolgere alcuni dei partner più strategici del mercato. La risposta entusiasta dei presenti alle nostre nuove tecnologie conferma la validità della nostra visione e l’importanza di continuare a investire in soluzioni che ridefiniscono gli standard di qualità, interattività e sostenibilità nel settore IT”, ha dichiarato Francesco Mammana, Sales Director di LG Electronics Italia.

L’evento si è concentrato sul modo in cui il Retail Media sta trasformando gli spazi nei negozi, creando valore aggiunto per i retailer, e su come l’Intelligenza Artificiale possa migliorare il percorso dei consumatori all’interno dei punti vendita. Durante l’incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare le nuove tecnologie offerte da LG, progettate per adattarsi alle esigenze sempre in evoluzione del mercato IT, signage e retail. Tra le soluzioni innovative presentate spiccano i display OLED Trasparent, le soluzioni Micro LED, i display ad alta luminosità e avanzate soluzioni di gestione dei contenuti con funzionalità AI integrate.

L’evento, oltre a presentare queste tecnologie all’avanguardia, ha fornito un contesto di riflessione e scambio di esperienze tra i partecipanti, evidenziando l’importanza della sinergia tra innovazione tecnologica e retail. “Siamo entusiasti di aver avviato questa collaborazione con LG. Per chi come noi si occupa ogni giorno di innovazione, non poteva esserci partner migliore. Iniziare con uno dei nostri bootcamp ha permesso di mostrare concretamente alla business community il valore di una sinergia tra chi, come Retail Hub, fa scouting e advisory sull’innovazione e chi, come LG, sviluppa soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Un’unione capace di moltiplicare le opportunità di mercato e valorizzare l’innovazione come leva strategica per le aziende”, ha affermato Massimo Volpe, Founder di Retail Hub.