LG rinnova LG Sound Suite: DTS:X, doppio subwoofer e Google Cast per audio su misura

LG Electronics amplia le potenzialità del suo sistema LG Sound Suite con una nuova serie di aggiornamenti pensati per garantire un audio immersivo e personalizzabile anche nelle case più tecnologiche. Il sistema, basato su Dolby Atmos FlexConnect e presentato durante il CES 2026, ora offre una compatibilità maggiore e nuove modalità di configurazione, confermandosi come scelta di riferimento per chi cerca un'esperienza home cinema di alto livello.



Tra le principali novità spicca il supporto DTS:X sulla soundbar LG H7, che permette di ascoltare un suono tridimensionale ancora più coinvolgente anche con contenuti e sorgenti compatibili di ultima generazione. Questo aggiornamento risponde direttamente ai feedback degli utenti che desideravano una gamma più ampia di formati audio immersivi, aprendo la porta a una qualità sonora superiore e a un coinvolgimento ancor più intenso.



La possibilità di configurare due subwoofer LG W7 rappresenta un altro passo fondamentale verso la flessibilità. L'inclusione di due subwoofer consente di diffondere i bassi in modo uniforme in ambienti ampi, ottimizzando l'esperienza d'ascolto in ogni punto della stanza. La natura modulare del sistema, inoltre, offre la libertà di iniziare con una configurazione base per poi espandere l'impianto audio secondo evoluzione delle esigenze personali.



Sempre nell'ottica di una configurazione più versatile, LG Sound Suite supporta ora reti Wi-Fi a 6 GHz e canali DFS a 5 GHz. Questo amplia la compatibilità con le moderne reti domestiche, semplificando la connessione di più diffusori e rendendo possibili installazioni stereo o multi-speaker senza difficoltà. I sistemi tradizionali richiedono spesso installazioni complesse: Sound Suite invece si adatta allo spazio disponibile e alle preferenze di ascolto degli utenti.



La soundbar LG H7 si arricchisce anche del supporto Google Cast, permettendo lo streaming diretto di musica, podcast e altri contenuti multimediali, e ampliando così l'accesso ai contenuti premium. A queste funzionalità si aggiungono le già presenti tecnologie Dolby Atmos, Dolby Atmos FlexConnect, Sound Follow, Room Calibration Pro e l'architettura wireless modulare proprietaria LG.



Grazie agli aggiornamenti rilasciati tramite software, LG Sound Suite si conferma una soluzione evoluta e in continua crescita per chi desidera vivere l'intrattenimento domestico all'insegna della qualità e della personalizzazione. Esperienza immersiva, semplicità d'uso e flessibilità restano i capisaldi di una piattaforma audio pronta ad adattarsi a ogni esigenza di spazio, contenuto e ascolto.