Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

LG UltraGear: la nuova frontiera dei monitor gaming d’avanguardia

Published

Con l’arrivo della stagione fredda, trascorriamo più tempo in casa, rendendo questo il momento ideale per immergersi nel mondo del gaming. LG Electronics affronta la gaming season con la gamma LG UltraGear, la linea di monitor pensata per chi cerca prestazioni di alto livello, design immersivo e una qualità visiva senza compromessi. Questa collezione rappresenta la punta di diamante per tutti i gamer, dagli appassionati di titoli AAA ai creativi digitali, offrendo tecnologie all’avanguardia e soluzioni su misura per ogni esigenza.

Al centro della gamma troviamo il LG UltraGear OLED 45GX950A, il primo monitor OLED al mondo con una risoluzione di 5K2K (5120×2160). Con un imponente display da 45 pollici in formato 21:9 e una curvatura di 800R, questo monitor è progettato per avvolgere completamente il campo visivo del giocatore, massimizzando la profondità dell’esperienza di gioco. La funzione Dual Mode permette di passare dalla risoluzione 5K2K a 165Hz alla modalità WFHD a 330Hz, offrendo una flessibilità eccezionale sia per i giochi narrativi che per le competizioni più intense.

Il monitor vanta anche una densità di pixel di 125 PPI e, grazie alla tecnologia WOLED che offre una luminosità fino a 1300 nits (APL 1.5%), promette immagini nitide, colori profondi e neri assoluti. Queste caratteristiche lo rendono perfetto non solo per il gaming, ma anche per attività creative come l’editing video e il design grafico.

La linea UltraGear si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per la versatilità e l’estetica. I modelli integrano webOS, trasformandosi in veri e propri hub multimediali, adatti allo streaming, alla produttività e all’intrattenimento. Il design minimalista e le finiture premium li rendono ideali per ambienti moderni e setup da creator.

La collezione include modelli da 24, 27, 32 e 34 pollici con refresh rate fino a 480Hz, disponibili in pannelli OLED o IPS. Che si tratti di eSport, simulazioni, open world o contenuti creativi,

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Giochi

LG UltraGear: la nuova frontiera dei monitor gaming d’avanguardia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Spettacolo

CESARE CREMONINI presenterà il nuovo album “CREMONINI LIVE25” alla Milano Music Week

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ora disponibile su PC e console

Spettacolo

Martin Barre porta la storia dei Jethro Tull in Italia con tre imperdibili date

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Motori

XPENG G6 e G9: primo “Unstoppable Weekend” per il brand

Motori

OMODA & JAECOO: presentato un motore a combustione interna con efficienza termica del 48%

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Moda

G-SHOCK presenta il suo primo orologio in miniatura: ecco il DWN-5600-1

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

Spettacolo

Rino Gaetano: la riedizione di “E io ci sto” per celebrare un artista senza tempo

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Spettacolo

ROSALÍA: Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album “LUX”, già disponibile in pre-order

Motori

Al via gli ordini della Nuova Alfa Romeo Tonale

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Volvo Cars lancia la ricarica gratuita a domicilio per i clienti svedesi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ora disponibile su PC e console

“Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” è adesso disponibile per PC e console. Scenario:  una Seattle moderna e soprannaturale, sull’orlo della guerra. Il gioco,...

2 ore ago

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Netatmo rivela, attraverso un sondaggio condotto in Italia, Francia e Germania, come stiano cambiando le abitudini europee in fatto di riscaldamento domestico. L’indagine mostra...

22 ore ago

Moda

G-SHOCK presenta il suo primo orologio in miniatura: ecco il DWN-5600-1

G-SHOCK, noto per i suoi orologi robusti e innovativi, presenta una novità straordinaria: l‘orologio miniatura DWN-5600-1. Questo modello è una fedele riproduzione del classico...

22 ore ago

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint

Atari ha annunciato oggi il lancio di Intellivision Sprint, un omaggio alla celebre console degli anni ’80 che celebra il suo 45° anniversario. La...

5 giorni ago