LG UltraGear: la nuova frontiera dei monitor gaming d’avanguardia

Con l’arrivo della stagione fredda, trascorriamo più tempo in casa, rendendo questo il momento ideale per immergersi nel mondo del gaming. LG Electronics affronta la gaming season con la gamma LG UltraGear, la linea di monitor pensata per chi cerca prestazioni di alto livello, design immersivo e una qualità visiva senza compromessi. Questa collezione rappresenta la punta di diamante per tutti i gamer, dagli appassionati di titoli AAA ai creativi digitali, offrendo tecnologie all’avanguardia e soluzioni su misura per ogni esigenza.

Al centro della gamma troviamo il LG UltraGear OLED 45GX950A, il primo monitor OLED al mondo con una risoluzione di 5K2K (5120×2160). Con un imponente display da 45 pollici in formato 21:9 e una curvatura di 800R, questo monitor è progettato per avvolgere completamente il campo visivo del giocatore, massimizzando la profondità dell’esperienza di gioco. La funzione Dual Mode permette di passare dalla risoluzione 5K2K a 165Hz alla modalità WFHD a 330Hz, offrendo una flessibilità eccezionale sia per i giochi narrativi che per le competizioni più intense.

Il monitor vanta anche una densità di pixel di 125 PPI e, grazie alla tecnologia WOLED che offre una luminosità fino a 1300 nits (APL 1.5%), promette immagini nitide, colori profondi e neri assoluti. Queste caratteristiche lo rendono perfetto non solo per il gaming, ma anche per attività creative come l’editing video e il design grafico.

La linea UltraGear si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per la versatilità e l’estetica. I modelli integrano webOS, trasformandosi in veri e propri hub multimediali, adatti allo streaming, alla produttività e all’intrattenimento. Il design minimalista e le finiture premium li rendono ideali per ambienti moderni e setup da creator.

La collezione include modelli da 24, 27, 32 e 34 pollici con refresh rate fino a 480Hz, disponibili in pannelli OLED o IPS. Che si tratti di eSport, simulazioni, open world o contenuti creativi,