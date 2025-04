LG UltraGear OLED 45GX950A: il rivoluzionario monitor gaming 5K2K arriva in Italia

LG continua a ridefinire i confini dell’esperienza di gioco con il lancio sul mercato italiano del suo LG UltraGear™ OLED 45GX950A, il primo monitor gaming OLED al mondo con una straordinaria risoluzione 5K2K (5120×2160). Questo modello all’avanguardia testimonia l’impegno costante dell’azienda nel fornire ai giocatori un’immersione senza precedenti e prestazioni di altissimo livello.

Il nuovo arrivato nella prestigiosa serie GX9 di LG UltraGear vanta un display OLED curvo (800R) da 45 pollici con un’incredibile risoluzione 5K2K (5120×2160) e un formato 21:9. Questa configurazione offre un aumento del 50% dello spazio sullo schermo rispetto ai monitor 49″ DQHD con rapporto 32:9, garantendo un campo visivo più ampio e dettagliato per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Un’evoluzione significativa rispetto al precedente modello UltraGear OLED 45GS95QE è rappresentata dalla risoluzione ottimizzata di 125 pixel per pollice (PPI) e dal layout dei subpixel RGWB. Questa combinazione si traduce in una leggibilità del testo notevolmente migliorata, rendendo più agevole la fruizione dei contenuti testuali all’interno dei giochi, la modifica di documenti e la navigazione web.

Una delle caratteristiche più innovative dell’LG 45GX950A è la modalità Dual Mode certificata VESA. Questa funzionalità permette agli utenti di passareFluidamente tra la modalità 5K2K a 165Hz, ideale per giochi con una grafica complessa e dettagliata, e la modalità WFHD a 330Hz, perfetta per titoli FPS e MOBA che richiedono frame rate elevati e tempi di risposta rapidi. Il passaggio tra le modalità è semplice e veloce, attivabile tramite un tasto di scelta rapida o attraverso l’intuitiva app LG Switch. Inoltre, i giocatori avranno la libertà di personalizzare sia il rapporto d’aspetto (21:9 o 16:9) che le dimensioni dell’immagine (da 45″ 5K2K a 24″ FHD), con la possibilità di scegliere tra otto diverse configurazioni per adattare l’esperienza di gioco al meglio a ogni genere.

Le prestazioni dinamiche e impeccabili del monitor 45GX950A offrono ai giocatori un vero vantaggio competitivo. Con un tempo di rispostaGrey-to-Grey (GtG) di soli 0.03ms, l’effetto ghosting viene drasticamente ridotto, garantendo immagini ancora più nitide e definite. Le certificazioni AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® e VESA AdaptiveSync™ assicurano una sincronizzazione perfetta tra la scheda grafica e il monitor, eliminando lo screen tearing e le sfocature per un gameplay incredibilmente fluido, fondamentale per i giocatori PC che si cimentano con titoli AAA impegnativi.

Indipendentemente dall’ambientazione di gioco, da un campo aperto soleggiato alle oscure profondità di un dungeon, e dalle condizioni di illuminazione della stanza, il monitor LG UltraGear OLED offre prestazioni visive eccezionali, con immagini nitide e una profondità sorprendente. La curvatura 800R è stata meticolosamente progettata per allinearsi alla visione naturale dell’occhio umano, avvolgendo il giocatore in un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Grazie alla tecnologia WOLED più luminosa di LG con Micro Lens Array+ (MLA+), una luminosità tipica di 275 nits (APL 100%) e un picco di luminosità fino a 1300 nits (APL 1.5%), il monitor garantisce una precisione del colore Delta E ≤ 2, restituendo colori vividi e realistici per un’esperienza di gioco dettagliata e coinvolgente anche in ambienti luminosi. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 assicura neri profondi e dettagliati, aiutando i giocatori a individuare anche gli elementi più nascosti per ottenere la vittoria.

Per un comfort visivo ottimale durante le lunghe sessioni di gioco, il monitor gaming UltraGear OLED 45GX950A 5K2K integra tecnologie avanzate verificate da UL, tra cui Flicker Free Display, Discomfort Glare Free e Low Blue Light, che minimizza l’emissione della luce blu più dannosa, riducendo l’affaticamento degli occhi. Il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) di LG riduce al minimo i riflessi, migliorando la visibilità anche in stanze ben illuminate.

Per performance sempre più veloci e fluide, il monitor supporta una connettività all’avanguardia grazie alle porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (l’ultima versione) che consente il gioco ad alta velocità fino a 165Hz con risoluzione 5K2K, e USB-C con alimentazione da 90W, che permette contemporaneamente la visualizzazione e il trasferimento dati. Questa connettività avanzata garantisce una compatibilità perfetta con le schede grafiche più recenti e con funzionalità come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), offrendo al contempo una comoda ricarica dei dispositivi con un unico cavo.

A livello audio, il monitor UltraGear è dotato di due speaker stereo integrati da 10W che offrono bassi profondi e suoni immersivi, eliminando la necessità di altoparlanti esterni. Per un’esperienza audio ancora più personalizzata, l’uscita cuffie a 4 poli supporta l’audio 3D realistico con DTS Headphone:X, una caratteristica particolarmente utile nei giochi sparatutto dove la precisione direzionale del suono e la comunicazione chiara tra i membri del team sono cruciali per ottenere un vantaggio competitivo.

Oltre alle tecnologie all’avanguardia, il nuovo monitor unisce prestazioni eccezionali a un design elegante e minimalista. Il display Virtually Borderless su 4 lati e le cornici sottili massimizzano il senso di immersività, mentre l’illuminazione Hexagon Lighting aggiunge un tocco moderno a qualsiasi setup. Progettato per garantire un comfort ineguagliabile, il supporto ergonomico a forma di L offre una soluzione salvaspazio sulla scrivania e consente di regolare l’inclinazione, la rotazione e l’altezza dello schermo, assicurando una postura corretta e il massimo comfort anche durante le sessioni di gaming più lunghe e intense.