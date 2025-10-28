Connect with us

LG webOS: il sistema operativo che trasforma la Smart TV in un vero cinema domestico

Il sistema operativo webOS di LG si conferma il cuore pulsante dell’esperienza Smart TV, trasformando il salotto di casa in un autentico centro di intrattenimento cinematografico. Con una piattaforma intuitiva, veloce e ricca di contenuti, webOS offre un accesso immediato a film, serie TV e servizi streaming di ultima generazione, arricchiti dalle funzioni avanzate di Intelligenza Artificiale firmate LG.

Sin dal primo utilizzo, webOS accoglie l’utente con un’interfaccia fluida e personalizzabile, pensata per offrire il massimo della semplicità e della performance. Grazie all’AI Concierge, il sistema suggerisce contenuti su misura in base ai gusti di ciascun utente, rendendo ogni serata davanti allo schermo un’esperienza nuova e coinvolgente.

Con webOS, lo streaming è davvero senza limiti. Tutte le principali piattaforme di intrattenimento sono già integrate: Netflix con film e serie in 4K HDR, Amazon Prime Video con le sue produzioni originali, Disney+ con l’universo Marvel, Star Wars e Pixar, Apple TV, Paramount+, Crunchyroll per gli appassionati di anime e YouTube per i contenuti più vari. A queste si aggiunge LG Movies & TV, il servizio premium di video on demand di LG che mette a disposizione un vasto catalogo di titoli, dalle ultime uscite cinematografiche ai grandi classici. E per chi non possiede un abbonamento, l’app LG Channels consente di accedere gratuitamente a oltre 100 canali con film, serie e programmi tematici sempre aggiornati.

L’esperienza visiva è ottimizzata grazie al supporto dei più avanzati standard tecnologici. I TV LG con webOS integrano HDR10, Dolby Vision™ e la Modalità FILMMAKER, garantendo immagini autentiche e fedeli all’intento del regista. Ogni scena prende vita con colori più ricchi, contrasti più profondi e un realismo senza precedenti. Sul fronte audio, Dolby Atmos™ aggiunge una dimensione immersiva, offrendo un suono tridimensionale che avvolge lo spettatore.

La Modalità Cinema di LG regola automaticamente le impostazioni di immagine e suono per ricreare la magia della sala cinematografica. Inoltre, le funzioni AI Picture Wizard e AI Sound Wizard permettono di creare profili personalizzati, adattando contrasto, colore ed equalizzazione in base alle preferenze individuali. L’Intelligenza Artificiale analizza milioni di combinazioni per offrire un’esperienza audiovisiva unica e su misura.

Il Magic Remote, il celebre telecomando puntatore di LG, semplifica la navigazione tra le app: basta un movimento del polso per spostare il cursore sullo schermo, proprio come con un mouse. Grazie ai comandi vocali integrati e alla funzione Universal Search, è possibile cercare un titolo su più piattaforme contemporaneamente, rendendo la scoperta di nuovi contenuti ancora più immediata.

Con il recente aggiornamento webOS 25, anche i modelli di TV LG lanciati tra il 2022 e il 2024 beneficiano di un’esperienza rinnovata. Il programma webOS Re:New porta nuove funzioni, una maggiore personalizzazione e un’interfaccia ancora più fluida, confermando l’impegno di LG nel mantenere le proprie Smart TV sempre aggiornate e performanti.

