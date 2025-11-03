Connect with us

L’Italia ha il suo Campione di Red Bull Tetris!

La vibrante atmosfera del Lucca Comics & Games, tra i più grandi festival europei dedicati alla cultura pop, ha visto svolgersi la Finale Nazionale di Red Bull Tetris, una competizione che ha incoronato il 20enne padovano Federico Zhou come campione italiano. Federico è ora pronto a rappresentare l’Italia nella prestigiosa Finale Mondiale a Dubai, prevista dall’11 al 13 dicembre.

Presentato dai celebri creator Lollo Lacustre e Poly Quiz Show, l’evento si è tenuto il 1° novembre in uno spettacolare maxi arcade presso l’area Red Bull Energy Zone, Sun Frediano, coinvolgendo migliaia di spettatori. “Essere stato parte di un evento come Red Bull Tetris è stata un’emozione enorme e presentare una finale nazionale è qualcosa che non avrei mai immaginato. Vedere i giocatori così gasati e vivere l’energia dei diversi match è stato davvero emozionante, così come l’espressione del vincitore quando ha realizzato di dover rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale a Dubai”, ha commentato entusiasto Lollo Lacustre.

Federico Zhou, dopo aver affrontato intense sessioni di qualificazione online e gare emozionanti, ha conquistato il titolo con abilità straordinarie. “Sono emozionatissimo di aver vinto questo torneo, mi sono allenato molto per questo momento e sono contento che gli sforzi siano stati ripagati,” ha dichiarato Zhou, aggiungendo che “il gioco è completamente cambiato rispetto alla versione classica, rendendo indispensabili velocità, precisione e soprattutto memoria.”

Red Bull Tetris, con le sue meccaniche dinamiche e innovative come il Golden Tetramino e round rapidi a tempo, ha affascinato i partecipanti offrendo un’esperienza di gioco elettrizzante e coinvolgente. L’evento ha attirato l’attenzione di partner come Ford, SEGA, e Fastweb, quest’ultima presente per rafforzare il legame con le nuove generazioni attraverso il gaming. Michele Sarzana, Head of Brand and Media di Fastweb, ha sottolineato: “Essere presenti con Red Bull a Lucca Comics & Games ci consente di rafforzare il legame con le nuove generazioni anche attraverso il mondo del gaming, un settore che coniuga innovazione, creatività e tecnologia.”

Con un record di partecipazione e una forte dose di emozioni, l’edizione 2025 del Lucca Comics & Games si è confermata un’esperienza indimenticabile, dove gioco, energia e cultura pop si sono fusi sotto il segno distintivo di Red Bull.

