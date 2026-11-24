Mancano pochi giorni alla conclusione delle celebrazioni per i quarant'anni di 17 Re, il disco che ha segnato la storia del rock italiano. I Litfiba chiuderanno il percorso con il tour Quarant'anni di 17 Re - Tour 2026, tre concerti speciali nei club con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme sul palco.

Il calendario prevede venerdì 27 novembre l'Alcatraz di Milano, lunedì 30 novembre il Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino, e mercoledì 2 dicembre l'Atlantico di Roma. Le tre serate sono prodotte e organizzate da MC2Live.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 10 settembre sul sito di MC2Live e sulla piattaforma Vivaticket.

Il 27 novembre, giorno del concerto milanese, arriverà anche il live album 17 Re live. 1986-2026, disponibile in doppio CD e in doppio LP. Il progetto raccoglie le versioni dal vivo di tutti i brani del disco originale e include inoltre la title track 17 RE, pubblicata lo scorso aprile.

Il tour ha confermato l'affetto del pubblico in tutta la penisola. Su venti date previste, dodici spettacoli sono andati esauriti e sono stati venduti oltre 150mila biglietti, a dimostrazione che il disco resta un punto di riferimento per generazioni diverse.

Pubblicato nel 1986 come album doppio, 17 Re è considerato il cuore stilistico dei Litfiba degli anni Ottanta. Soltanto in Francia venne distribuito in formato singolo. L'album ha impresso una svolta epocale nel rock italiano e ha consacrato la band fiorentina sia in Italia sia in Europa.

Il lavoro è il secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere, completata da Desaparecido e Litfiba 3, pensata per raccontare le vittime dei soprusi del potere. Temi che oggi appaiono più che mai attuali. A quarant'anni di distanza, il disco non sembra aver risentito del passare del tempo, né nei testi né nelle sonorità.