Gianluca Gazzoli fa il suo esordio sul palcoscenico teatrale con Ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno, appuntamento fissato per venerdì 7 maggio 2027 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Lo spettacolo nasce dalla penna dello stesso Gazzoli insieme al giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi, mentre la produzione porta la firma di Savà Produzioni Creative. Il racconto parte dalla vita personale del conduttore e dal percorso maturato alla guida di Passa dal BSMT, progetto che quest'anno festeggia cinque anni e può vantare oltre 390 incontri, per poi allargarsi a temi che riguardano chiunque sieda in platea.

Non si tratta soltanto di aneddoti. Lo show alterna momenti leggeri a passaggi più intimi, portando in scena retroscena finora sconosciuti, frammenti di esistenza rimasti privati e situazioni divertenti accanto ad altre molto toccanti. Ogni episodio mostra come il confronto con le storie altrui possa aiutare a mettere a fuoco le proprie.

Gazzoli spiega così la spinta che ha dato vita al progetto: "Ogni persona che ho incontrato mi ha lasciato una storia. Messe una accanto all'altra, insieme alla mia, raccontano qualcosa che appartiene a tutti: momenti belli e brutti, divertenti ed emozionanti, alcuni mai detti prima. Uno spettacolo in cui ognuno può ritrovare un pezzo di sé. Perché condividere ci ricorda che non siamo soli."

Il conduttore è oggi una delle voci più seguite della radio e della televisione italiane. Dal 2019 è su Radio Deejay, dove conduce dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, Gazzology. In precedenza aveva lavorato in radio locali, su Rai Radio2 e in tv con Quelli che il calcio, Basket Zone e Ante Factor. La popolarità presso il grande pubblico è esplosa nel 2025 con la conduzione di Sanremo Giovani su Rai2 e di Sarà Sanremo su Rai1, seguita dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

Appassionato di sport e in particolare di basket, Gazzoli ha pubblicato nel 2021 l'autobiografia Scosse, nella quale racconta la convivenza con un defibrillatore sottocutaneo. Nel 2024 è stata la volta del libro Anche quando nessuno ci crede.

Nel 2022 ha dato vita al BSMT, uno spazio creativo che ha generato il podcast Passa dal BSMT, oggi il più seguito del Paese con circa 1,29 miliardi di visualizzazioni complessive negli ultimi dodici mesi. La media mensile si attesta intorno ai 108 milioni di visualizzazioni, mentre su YouTube il programma ha totalizzato quasi 15 milioni di ore di visione per due anni consecutivi e conta circa un milione di iscritti.



