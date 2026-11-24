Mercoledì 25 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda Una Nessuna Centomila, il concerto dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. La trasmissione cade proprio nella giornata che il calendario internazionale riserva a questo tema e riporta sul piccolo schermo la serata andata in scena il 21 settembre all'Arena di Verona, dove i biglietti erano esauriti da tempo.

Alla conduzione figurano Fiorella Mannoia e Carlo Conti, affiancati da una squadra di artisti composta da Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.

Sul palco si alternano esibizioni, duetti e collaborazioni inedite, tutte costruite attorno a un obiettivo preciso: dire basta ai femminicidi, sostenere in modo tangibile i centri antiviolenza che accompagnano le donne fuori dai percorsi di abuso e sensibilizzare il pubblico su un fenomeno che affonda le radici nella cultura.

Grazie al pubblico dell'Arena e al sostegno dei partner, la manifestazione ha già messo insieme 505.617 euro. Questa somma è destinata alla Fondazione Una Nessuna Centomila, che la impiegherà per aiutare i centri antiviolenza, scelti in base a parametri chiari legati al territorio, all'esperienza sul campo e alle necessità reali, e per finanziare attività di prevenzione e contrasto.

La raccolta prosegue. Dal 22 novembre al 28 novembre è attivo il numero solidale 45580, e i fondi che arriveranno da questo canale si sommeranno al totale già raggiunto, offrendo a chi lo desidera un modo ulteriore per sostenere la causa.

Dietro l'organizzazione ci sono Friends & Partners e Oyà, che producono l'evento. Al netto dei costi, gli incassi vanno ai centri antiviolenza e alla Fondazione, e ogni euro raccolto viene rendicontato con piena trasparenza. Il progetto gode del sostegno di SIAE e AssoConcerti, mentre Unicredit è main partner e Enel e Ticketone accompagnano l'iniziativa come partner. Un ringraziamento particolare va al Comune di Verona, che ha offerto aiuto e un contributo economico.

La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata dopo l'omonimo concerto del 2022 per iniziativa di quattro fondatrici: Fiorella Mannoia, presidente onoraria, Giulia Minoli, presidente, e Celeste Costantino e Lella Palladino, vicepresidenti. Si tratta della prima realtà costituita in Italia per sostenere i centri antiviolenza e l'autonomia femminile, con l'obiettivo di cambiare la cultura attraverso musica, teatro e cinema, e di portare progetti di educazione all'affettività nelle scuole.

Mannoia ricorda come il progetto sia cresciuto oltre ogni aspettativa, fino a diventare un appuntamento quasi annuale. Nelle sue parole: "Sappiamo di essere una goccia nel mare, ma crediamo che ogni voce, ogni gesto e ogni iniziativa possano contribuire a fare la differenza."

Carlo Conti sottolinea il potere della musica di unire e di offrire un aiuto reale: "La musica ha una forza straordinaria: unisce e può dare una mano concreta." Il conduttore aggiunge un auspicio, cioè che l'attenzione non si esaurisca quando il palco torna buio: "Con una speranza: che l'attenzione resti accesa anche quando si spengono le luci del palco."

Per la Rai la serata ha un peso particolare. Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, racconta che la proposta arrivata da Ferdinando Salzano è stata accolta subito: "Questa serata ha un valore fortissimo per la Rai." Il dirigente spiega che i dati dell'edizione di due anni fa parlano di un pubblico in prevalenza femminile, ma con una quota maschile vicina al 21%. Le fasce tra i 4 e i 19 anni pesano per il 24,6%, quelle tra i 15 e i 35 per il 28%, segno che l'evento parla a generazioni diverse. Di Liberatore promette anche che la Rai cercherà di riproporlo negli anni successivi.

Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, parla di un impegno personale oltre che professionale, e ricorda che la musica può lanciare messaggi forti e favorire una cultura del rispetto. Giulia Minoli, presidente della Fondazione, vede nella serata la sintesi del lavoro quotidiano dell'ente e insiste sul fatto che "la violenza è un problema culturale, non un destino".

Infine Remo Taricani, Deputy Head of Italy di Unicredit, spiega che la banca punta sull'indipendenza economica femminile come leva di libertà e dignità, e che il gruppo si impegna con l'educazione finanziaria e con il sostegno alle organizzazioni del Terzo Settore che aiutano le donne a ricostruire la propria autonomia.