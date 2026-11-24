Chris Pratt e Jude Hill sono i protagonisti di Scuola per guerrieri coraggiosi, il film di formazione che approda in streaming su Apple TV dal 25 novembre. La storia racconta un percorso di crescita intenso, costruito attorno al rapporto tra uno zio e il nipote e a un'estate capace di cambiare il modo in cui il giovane protagonista guarda a se stesso.

Al centro della vicenda c'è Marc, interpretato da Jude Hill, un ragazzo delle scuole medie che vive un periodo durissimo. Le prese in giro dei compagni di classe lo convincono di essere inadeguato in quasi ogni ambito, dalle materie scolastiche alla lezione di educazione fisica, fino alla difficoltà di costruire nuove amicizie.

La svolta arriva con l'arrivo dello zio Jake, interpretato da Chris Pratt, ex Navy SEAL decorato e reduce da una ferita. Jake trascorre l'estate in casa della sorella Sarah, interpretata da Linda Cardellini, e della nipote Marc, per recuperare le forze lontano dai problemi del passato.

Per aiutare il ragazzo a difendersi, Jake ideia un programma ambizioso chiamato Operazione Warrior Kid, modellato sull'addestramento che lui stesso ha ricevuto nelle forze speciali. Il piano, però, non punta a trasformare Marc in un combattente. Lo zio gli mostra cosa significhi davvero il coraggio, mentre affronta a sua volta i propri demoni interiori.

Il film è tratto dal bestseller Way of the Warrior Kid, scritto dall'ex Navy SEAL Jocko Willink. La regia è affidata a McG, noto per Charlie's Angels e Terminator Salvation, mentre la sceneggiatura porta la firma di Will Staples, autore di Senza rimorso e The Right Stuff - Uomini veri.

Il messaggio centrale della storia è che il coraggio non consiste nell'assenza di timore, ma nella capacità di fronteggiarlo.