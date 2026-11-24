Night Skinny annuncia il nuovo album Silk Road, in uscita l'11 dicembre in streaming e su supporto fisico. Il progetto, pubblicato da Island Records insieme a Universal Music Italia, segna il ritorno del produttore multiplatino a due anni di distanza da Containers.

Il titolo richiama la Via della Seta, la rete di rotte che per secoli collegava Oriente e Occidente permettendo il passaggio di beni, idee e saperi tra popoli lontani. Il nome evoca però anche un capitolo più recente di internet, quello del celebre mercato nascosto nel dark web dove si scambiavano merci illegali pagando in bitcoin e restando anonimi. Un doppio riferimento che il disco trasforma in una riflessione sulle contraddizioni del presente, tra libertà e controllo, privacy e sorveglianza, innovazione e illegalità.

Dal punto di vista sonoro l'album propone un insieme di contaminazioni e tensioni in cui suoni distanti convivono dentro una struttura stratificata. Night Skinny si muove come un viaggiatore tra epoche diverse: preleva campioni, li collega, li rielabora e li rimette in circolo, proprio come facevano i mercanti lungo le antiche carovaniere. Il parallelo tra la rotta storica e quella digitale attraversa l'intero progetto e ne costituisce il filo conduttore.

Il lavoro si inserisce in un percorso artistico costruito negli ultimi anni. Dopo la trilogia formata da Pezzi, Mattoni e Botox, dedicata alla distorsione della realtà e alla percezione di sé, e dopo Containers, nel quale aveva descritto il rap come una catena logistica, Silk Road amplia lo sguardo verso una dimensione più collettiva e digitale.

Il disco sarà disponibile in più formati fisici. Vinile e CD standard arriveranno in tutti i negozi italiani, mentre lo shop di Universal Music Italia ospiterà edizioni limitate esclusive. Tra queste spiccano quattro vinili Premium, autografati e colorati, battezzati Samarcanda Edition, Sirocco Edition, Palmira Edition e Kavir Edition, che una volta affiancati possono formare un gioco da tavola. Completano l'offerta un CD con bilancino autografato e una musicassetta.

Oltre alla sua attività da producer, Night Skinny è da tempo una figura chiave nel far incontrare generazioni diverse della scena urban. Il suo format Players Club riunisce sullo stesso palco i nuovi nomi del panorama. Nell'edizione 2024 si sono esibiti Tony Boy, Papa V, Nerissima Serpe, Artie 5ive, Kid Yugi, Astro e Low-Red. Quella del 2025 ha portato in scena Glocky, RRARI DAL TACCO, Promessa, Latrelle, Ele A, Sayf, Faneto e Melons, mentre l'edizione 2026 ha coinvolto Lubi, Over Lapa, Flaco G, G.Mineiro, 18K, Macello, Enny P e Alkhazar.

Il 14 aprile 2025 il produttore ha portato sul palco dell'Unipol Forum di Milano il concerto evento Ultimatum a Milano, ottenendo consensi sia dalla critica sia dal pubblico. Il bilancio della sua carriera conta oggi 19 dischi di Platino e 24 dischi d'Oro.

Nato a Termoli nel 1983 con il nome di Luca Pace, il producer si trasferisce nel 2001 a Milano, dove studia come ingegnere del suono e comincia a collaborare con gli artisti della scena. Tra i primi lavori figura l'album Metropolis Stepson, realizzato insieme al gruppo statunitense Antipop Consortium e pubblicato per Relief Records EU. Nel 2014 arriva Zero Kills, il suo secondo disco in studio, con ospiti come Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro. Nel 2015 esce City of God, raccolta di 26 tracce interamente strumentali.

Il vero salto arriva con PEZZI, pubblicato nel dicembre 2017 per la sua etichetta Eden Garden, con partecipazioni di Guè, Rkomi, Tedua, Luchè, Izi ed Ernia, che lo consacra come produttore di primo piano del rap nazionale. Seguono MATTONI, uscito nel settembre 2019 con ventisei artisti e certificato doppio Platino, e BOTOX, pubblicato nel settembre 2022 con più di quaranta ospiti su ventuno tracce prodotte interamente da lui. Nel maggio 2023 è la volta di Quarto di Bue, EP realizzato con Kid Yugi che vede anche Guè, Tony Boy, Artie 5ive e Astro. Nell'ottobre 2024 esce infine Containers, doppio Platino con una lunga lista di collaborazioni tra cui Geolier, Lazza, Tedua, Guè e Fabri Fibra.