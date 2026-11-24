I JED, duo livornese di Amici 26, pubblicano Indagine, primo singolo tra brit-pop e chitarre indie-rock in radio e streaming dal 27 novembre.

Il duo livornese formato da Dodo e Jeanvier, due ventitreenni che stanno partecipando all'edizione in corso di Amici, presenta il suo primo singolo, Indagine, che approderà sulle piattaforme di streaming e nelle radio il 27 novembre.

Il brano mescola suggestioni brit-pop, un'attitudine brat dal tono irriverente, chitarre indie-rock e sonorità del momento. Il racconto si muove tra eccessi e fragilità e restituisce la sensazione di una fase in cui tutto appare precario, ma resta la spinta a rialzarsi. Il singolo è pubblicato da Eclectic Records ed EMI Records, etichette di Universal Music Italia.

Nel testo le notti si trasformano in pagine da riempire e un carro armato che percorre una pista ciclabile irrompe nella storia con la forza di un'immagine spiazzante. Un simbolo, secondo il racconto, dell'impulsività e dell'irruenza tipiche della giovinezza.

Il ritornello è immediato e l'immaginario, senza filtri, disegna un'identità ancora in evoluzione. Il contrasto diventa la cifra del progetto: energia e vulnerabilità, ironia e inquietudine, caduta e desiderio di rinascita convivono in ogni verso.

Anche la copertina nasce in modo spontaneo e ritrae Dodo nei panni di uno psichiatra e Jeanvier in quelli di un malato cronico. Il duo spiega la scelta con queste parole: "così da vestire ognuno i propri problemi".

Prodotto da Elica, il pezzo esorta chi ascolta a ripercorrere una storia intima e a farsi sorprendere da ciò che affiora strada facendo. L'indagine resta aperta e, come suggerisce il titolo, i primi sospettati sono proprio i JED.

Dodo, all'anagrafe Edoardo Menicagli, è nato a Pisa l'8 gennaio 2003, mentre Jeanvier, cioè Simone Golfarini, è nato a Livorno il 13 gennaio 2003. Entrambi sono cantautori e musicisti toscani e sono allievi della scuola di Amici 26. Il loro sound affonda le radici nell'indie-rock e nel brit-pop, arricchito da influenze contemporanee, e il loro motto, con cui amano presentarsi con ironia, è "un po' brit, un po' brat, un po' brut".

Per il duo la partecipazione al programma rappresenta un'occasione per far conoscere la propria musica, raccontarsi attraverso le canzoni e portare sul palco un progetto costruito proprio sull'incontro tra due personalità diverse.