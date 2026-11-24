Salmo lancia in pre-order LEBONSKI PARK LIVE26, il nuovo album dal vivo che sarà disponibile da venerdì 18 dicembre. Il progetto, distribuito da Sony Music Italy, raccoglie le performance più intense eseguite dal rapper sardo sul main stage dell'Ippodromo di Arzachena.

Pochi mesi fa l'artista aveva portato in Sardegna il LEBONSKI PARK, un format fuori dagli schemi capace di tenere il pubblico impegnato per dodici ore tra musica, divertimento e forti emozioni, nella cornice inedita dell'Ippodromo di Arzachena. L'evento, prodotto da Vivo Concerti insieme a Lebonski360, è andato ben oltre la classica formula del concerto e ha dato corpo all'universo immaginario di Salmo, trasformando la serata in un'esperienza collettiva capace di fondere musica e spettacolo.

Il disco nasce con l'obiettivo di far rivivere ai presenti le emozioni di quella giornata e di far conoscere a chi non era lì lo spirito musicale del LEBONSKI PARK. All'interno compaiono brani tratti da tutto il repertorio di Salmo, proposti con sferzate di suono, ibridazioni e variazioni improvvise di tempo, in modo da restituire l'imprevedibilità dei suoi concerti. Tra le tracce figura anche una reinterpretazione in chiave sarda del celebre brano Gambale Twist dei Barritas.

Il supporto fisico sarà proposto in tre versioni: doppio CD, doppio LP in vinile marble red e doppio LP in vinile yellow con firma autografa dell'artista, quest'ultimo disponibile in esclusiva sullo Sony Music Store. Lo stesso shop online affiancherà la bandiera Quattro Mori, acquistabile in abbinamento al doppio vinile yellow autografato oppure al doppio CD.

Il progetto vuole custodire l'alchimia che si crea tra l'artista e i suoi fan, quella stessa scintilla che rende il live il punto più riconoscibile del suo percorso artistico.