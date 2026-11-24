Dacia riduce le versioni della Jogger MY27 e aggiunge dotazioni di serie negli allestimenti Expression ed Extreme, mantenendo spazio e modularità.

Dacia annuncia l'apertura degli ordini della nuova Jogger MY27, un'evoluzione che punta a rendere l'offerta ancora più semplice e intuitiva. La revisione della gamma si inserisce nel percorso di razionalizzazione del marchio, con l'obiettivo di garantire un equilibrio sempre più efficace tra dotazioni, qualità e prezzo.

La familiare Dacia conferma così la propria vocazione alla versatilità e all'accessibilità, mantenendo al centro spazio, modularità e funzionalità, elementi fondamentali per chi cerca un'auto pratica e adatta alle esigenze quotidiane.

La principale novità riguarda la struttura dell'offerta, che passa da otto a cinque configurazioni. Escono dalla gamma la versione Essential a 7 posti, l'allestimento Journey e la motorizzazione TCe 110. Viene invece confermata e valorizzata la proposta Eco-G 120 GPL, disponibile sugli allestimenti Essential ed Expression, insieme alle versioni Extreme e alle motorizzazioni hybrid 155, che continuano a rappresentare il vertice della gamma.

La semplificazione si accompagna a un arricchimento delle dotazioni di serie, con l'integrazione di equipaggiamenti particolarmente apprezzati dai clienti. Sulla Jogger MY27, l'allestimento Expression include ora il Pack Comfort, che comprende climatizzatore automatico, sistema Keyless Entry e freno di stazionamento elettrico.

La versione Extreme beneficia invece del Pack Nav, con sistema Media Nav Live dotato di schermo centrale da 10 pollici, replicazione wireless dello smartphone e impianto audio Arkamys a sei altoparlanti.

Grazie a questa riorganizzazione, la nuova Jogger offre contenuti più completi e una configurazione più immediata, riducendo la necessità di ricorrere a optional e pacchetti aggiuntivi. Sulla versione Extreme, il Pack Driving rimane l'unica opzione disponibile.

Con Jogger MY27, Dacia prosegue quindi nella strategia di semplificazione e valorizzazione della gamma, proponendo una familiare ancora più chiara nella scelta e ricca di contenuti. Una soluzione pensata per rispondere alle esigenze di una clientela orientata alla concretezza, alla funzionalità e al valore, nel segno della filosofia del marchio: offrire tutto ciò che serve, al giusto prezzo.