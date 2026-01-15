LoJack Italia e BigRent siglano un accordo strategico per la sicurezza e l’efficienza dei mezzi da cantiere

LoJack Italia, società specializzata in intelligenza connessa per il tracciamento, il monitoraggio e il recupero di veicoli e asset, annuncia una nuova partnership con BigRent, il servizio di noleggio del Gruppo BigMat, attivo dal 2007 e oggi presente su tutto il territorio nazionale con 50 sedi e oltre 250 punti vendita del Gruppo. L’intesa punta a rendere più sicure, efficienti e digitali le flotte di macchine movimento terra, mezzi da cantiere, camion e piattaforme aeree utilizzate nei cantieri italiani.

Grazie all’accordo, tutti i veicoli noleggiati da BigRent potranno essere equipaggiati con dispositivi LoJack in radio-frequenza, una tecnologia che consente di ottenere percentuali di recupero in caso di furto pari al doppio della media nazionale. Un vantaggio determinante soprattutto nei contesti più critici, come garage o parcheggi sotterranei, dove le tecnologie tradizionali basate su GPS o GSM risultano spesso meno efficaci.

La collaborazione non si limita alla protezione antifurto. L’offerta LoJack dedicata ai clienti BigRent si estende infatti anche alla telematica avanzata, attraverso una piattaforma web che permette di monitorare in tempo reale lo stato e l’utilizzo dei mezzi da lavoro. Le aziende possono visualizzare dati dettagliati sulla localizzazione, sui chilometri percorsi, sui tragitti effettuati, sulle ore di accensione del motore e sul funzionamento della presa di forza, ricevendo inoltre segnalazioni preventive su possibili avarie e malfunzionamenti, prima ancora che si accendano le spie sul veicolo.

Tutte le informazioni relative alla “vita” del mezzo sono accessibili da remoto tramite dashboard personalizzate e sistemi di alert su misura, strumenti che consentono di ottimizzare la gestione delle flotte, ridurre i fermi macchina e migliorare l’organizzazione delle attività di cantiere. Un approccio che trasforma la manutenzione in manutenzione predittiva, con evidenti benefici in termini di costi, sicurezza e continuità operativa.

«L’accordo sottoscritto oggi ci consente di accogliere nel “cantiere digitale” LoJack anche la flotta di veicoli di BigRent», ha dichiarato Claudio Martignoni, Senior Business Development Manager di LoJack Italia. «Grazie a un approccio innovativo rendiamo smart e digital la manutenzione dei mezzi, prevenendo guasti e fermi costosi, offrendo al tempo stesso una protezione concreta contro il crescente fenomeno dei furti nei cantieri».

Soddisfazione anche da parte di BigRent. «L’accordo con LoJack rafforza il nostro impegno nel rendere le flotte dei centri noleggio BigRent sempre più sicure, efficienti e digitali», ha commentato Alessandro Pozzi, Responsabile del progetto BigRent. «Queste tecnologie ci permettono di offrire ai soci e ai loro clienti maggiore tutela contro i furti e un controllo avanzato dei mezzi, con un impatto diretto sull’ottimizzazione delle operazioni di cantiere».

Con questa partnership, LoJack Italia e BigRent compiono un passo decisivo verso la digitalizzazione del settore del noleggio e dell’edilizia, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento a sicurezza, controllo dei costi ed efficienza operativa, in un contesto in cui i furti di mezzi da lavoro continuano a rappresentare una delle principali criticità per le imprese.