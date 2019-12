Lowepro presenta il nuovo trolley Whistler II

Con oltre 50 anni di esperienza nella creazione di borse e zaini per fotografi e videomaker professionisti e appassionati, Lowepro presenta il nuovo trolley Whistler RL 400AW II. La collezione Whistler II di Lowepro è estremamente versatile e progettata per far fronte alle condizioni più estreme, offrendo prestazioni straordinarie agli appassionati e ai professionisti di fotografia outdoor che hanno l’esigenza di portare con sé attrezzatura foto e video e tutto l’equipaggiamento necessario per scattare all’aria aperta.

Il nuovo trolley Whistler RL 400AW II è dotato di un inserto rimovibile per la fotocamera e può essere facilmente convertito da bagaglio a mano per l’attrezzatura fotografica in un robusto trolley da viaggio. Il guscio FormShell™ offre una struttura leggera e assicura all’attrezzatura fotografica la protezione dagli impatti, mentre l’AW Cover™ aggiunge un’ulteriore protezione dagli agenti atmosferici, offrendo a fotografi e videomaker protezione e sicurezza per viaggi in tutte le stagioni.

Il trolley Whistler RL 400 AW II, conforme alle normative delle compagnie aeree relative alle dimensioni dei bagagli a mano, è l’ideale per portare con sé un kit mirroless o DSLR con una protezione adatta in ogni stagione.

Un design ibrido rigido-durevole combinato con avanzato Nylon 66 resistente alle intemperie e AW Cover™ per una maggiore protezione.

Le ruote adatte a terreni sconnessi, il guscio FormShell™ e la maniglia per carichi pesanti garantiscono una maggiore tenuta.

La compatibilità come bagaglio a mano, l’inserto per l’attrezzatura fotografica rimovibile e i divisori MaxFit™ consentono molteplici opzioni di viaggio.

L’accesso esterno agli spazi CradleFit™ per laptop e tablet offre un’apertura più agevole per la gestione dell’attrezzatura sul campo.

Il nuovo trolley RL 400AW II completa la gamma della collezione Whistler e, insieme agli zaini Whistler BP 350 AW II e Whistler BP 450 AW II, assicura a ogni fotografo e videomaker l’equipaggiamento perfetto per vivere nuove avventure in ogni stagione.

Il nuovo trolley Whistler RL 400AW II è ora disponibile sul sito Lowepro e presso i rivenditori autorizzati.

