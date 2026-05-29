Xiaomi 17T Series: teleobiettivo Leica, display avanzato e autonomia da record

Xiaomi rinnova la fascia premium con la nuova 17T Series, portando la fotografia mobile a un livello superiore grazie all'integrazione del teleobiettivo Leica 5x su entrambi i modelli, Xiaomi 17T e 17T Pro. Le nuove funzionalità come Leica Live Moment e Leica Live Portrait debuttano su questa gamma, offrendo agli utenti la possibilità di catturare non solo l'istante perfetto ma anche il movimento e le emozioni che precedono lo scatto.



Il cuore fotografico della serie è un sistema a tripla fotocamera con sensori di grandi dimensioni: uno da 1/1,31" sul 17T Pro e uno da 1/1,55" sul 17T, abbinati a lenti Leica Summilux e design ottico UltraPure. La lente teleobiettivo 5x, dotata di stabilizzazione ottica (OIS), permette scatti da 50MP, macro a 30cm e zoom ottico 10x, spingendosi fino a 120x grazie all'AI. La versatilità fotografica è accompagnata dalla videografia 4K 60fps, disponibile per la prima volta su questa linea, con modalità come Stage e Cinematografia Live che garantiscono immagini nitide anche nella gestione di luci complesse.



Leica Live Moment consente di preservare movimenti ed espressioni, aggiungendo profondità narrativa a ogni scatto e supportando tutte le lunghezze focali posteriori. Il risultato: una narrazione coinvolgente, fluida e coerente nello stile, con la possibilità di combinare più momenti in collage per i social. Leica Live Portrait estende queste capacità ai ritratti, mentre nuove filigrane Leica personalizzano ogni scatto.



La qualità visiva non è da meno. Il display AMOLED da 1.5K raggiunge una luminosità massima di 3500 nit e integra la tecnologia Xiaomi Vision Care, nata dalla collaborazione con la ricerca medica. Questo pannello regola automaticamente luce blu, sfarfallio e motion blur, ottenendo la quadrupla certificazione TÜV Rheinland. Il modello Pro si distingue per le cornici simmetriche ultrasottili (1,29 mm) grazie all'innovativo packaging LIPO, mentre il 17T offre un design più compatto e maneggevole. I colori disponibili vanno dal Deep Blue e Deep Violet al classico Black, con finiture eleganti e micro-curvature per una presa sempre confortevole.



L'autonomia è un altro punto forte del lancio. Xiaomi 17T Pro monta una batteria da 7000mAh, mai così capiente sulla serie, garantendo fino a 1,88 giorni di utilizzo medio e ricariche rapide cablate HyperCharge a 100W e wireless a 50W. Il 17T non è da meno con 6500mAh e ricarica da 67W. Prestazioni e consumi sono ottimizzati dai nuovi chip MediaTek Dimensity: 9500 (3nm) per il Pro e 8500-Ultra (4nm) per il 17T, raffreddati dal sistema Xiaomi 3D IceLoop.



Sul mercato italiano, la Serie 17T è accompagnata da una collaborazione con Matteo Berrettini, volto della campagna cattura ogni attimo, che celebra la nuova funzione Leica Live Moment e la potenza fotografica degli smartphone Xiaomi.



Dal punto di vista commerciale, il 17T Pro parte da 899,90 euro in tre varianti di memoria e tre colori, mentre il 17T in due varianti e quattro colori parte da 749,90 euro. Durante il lancio, la serie sarà proposta in abbinata con Xiaomi TV A Pro 32" o REDMI Pad 2 presso i principali retailer e operatori. Tra i benefit per chi acquista, coupon Virgin Active, prove gratuite di Google AI Pro, YouTube Premium e Spotify Premium.



La protezione Xiaomi Care offre copertura da danni accidentali e furto a partire da 59 euro (offerta) per 17T e 75 euro per 17T Pro, o solo danni accidentali da 45 euro e 59 euro rispettivamente.



Completano l'ecosistema Xiaomi i nuovi wearable Watch S5 46mm, Smart Band 10 Pro, Buds 6 e Sound Play, oltre ai dispositivi smart home come Smart TV Mini LED, condizionatore Mijia GentleAir e robot aspirapolvere H50 Pro, a conferma dell'impegno del brand nel connettere tecnologia e vita quotidiana.