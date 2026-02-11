Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Published

In un’epoca in cui le notifiche dei social network e delle app di messaggistica si moltiplicano senza sosta, l’SMS riconquista spazio anche tra i più giovani. Secondo una recente indagine di Esendex, brand del Gruppo Commify specializzato in soluzioni di comunicazione mobile, quasi il 90% della Generazione Z italiana legge gli SMS entro tre minuti dalla ricezione. Un dato che smentisce l’idea di un mezzo “superato” e che, al contrario, ne conferma la rilevanza strategica nel panorama delle comunicazioni digitali.

Lo studio, condotto su un campione di 963 giovani tra i 18 e i 29 anni, evidenzia che il 75,8% legge immediatamente i messaggi ricevuti, mentre un ulteriore 11,4% lo fa entro i successivi tre minuti. Solo il 9,4% preferisce rimandare la lettura alla fine della giornata e appena il 3,4% dichiara di non leggere affatto gli SMS. Un comportamento che dimostra la capacità del “vecchio messaggino” di emergere tra le molteplici fonti di distrazione del mondo digitale.

Secondo Esendex, questa rapidità di risposta rende l’SMS uno dei canali più efficaci per trasmettere comunicazioni urgenti o di servizio: dalle conferme di spedizione ai promemoria di appuntamenti. La sua forza risiede nella semplicità e nella capacità di raggiungere l’utente in modo diretto, senza essere sommerso da un flusso continuo di messaggi come accade su WhatsApp o altre piattaforme di instant messaging.

L’indagine sottolinea inoltre come l’SMS, un tempo considerato uno strumento “old style”, stia vivendo una nuova fase di centralità grazie alla possibilità di arricchire il contenuto con link personalizzati e materiali multimediali. Questo approccio lo trasforma in un mezzo flessibile e moderno, adatto a strategie di conversational marketing capaci di coinvolgere anche un pubblico esigente come quello dei nativi digitali.

A confermare il valore del canale è anche il Country Manager di Esendex Italia, Carmine Scandale, che ha spiegato: “La natura diretta e ‘pulita’ dell’SMS e il fatto di non essere più utilizzato per le conversazioni personali permettono oggi di catturare l’attenzione in un mondo digitale denso di stimoli di ogni tipo. I dati della nostra ricerca confermano come l’SMS non sia affatto uno strumento obsoleto, ma al contrario un canale perfetto per raggiungere velocemente la Gen Z. È dunque la soluzione ideale quando è fondamentale avere la quasi certezza di una lettura rapida, come nel caso di avvisi urgenti o comunicazioni legate agli acquisti”.

Fondata nel 2001 nel Regno Unito, Esendex fa parte del Gruppo Commify, tra i principali provider internazionali di messaggistica business, con presenza in Europa, Stati Uniti e Australia. In Italia dal 2021, l’azienda si distingue per soluzioni di business messaging che integrano SMS, WhatsApp, RCS, chat omnicanale e mobile journey, sempre con un approccio personalizzato e orientato all’efficacia comunicativa.

I risultati della ricerca tracciano un quadro chiaro: l’SMS, lungi dall’essere un residuo del passato, è oggi uno strumento digitale agile, sicuro e sorprendentemente moderno, capace di parlare anche la lingua della Generazione Z.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan

Motori

ACI porta il turismo motoristico alla BIT 2026: passione, storia e cultura su quattro ruote

Giochi

Nintendo Switch 2 inaugura l’anno dei “cozy game” con Animal Crossing e Pokémon Pokopia

Motori

Suzuki amplia la gamma 2026: comfort, tecnologia e sportività con GSX-S1000GX Plus e Top, Burgman 400 Comfort e  GSX-R125

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Motori

Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: sei cilindri di pura emozione

Tecnologia

San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

Tecnologia

Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Tecnologia

Connessione e romanticismo: FRITZ! trasforma San Valentino in una serata senza interruzioni

Società

L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Tecnologia

JBL Junior Free: l’ascolto sicuro e divertente pensato per i più piccoli

Spettacolo

JACOPO SOL: annuncia oggi “LEI”, il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 13 febbraio

Spettacolo

The Black Keys tornano in Italia: unica data a Milano con il tour “Peaches ‘N Kream”

Motori

Renault lancia Twingo E-Tech Electric Evolution: la city car 100% elettrica più accessibile di sempre

Motori

Yamaha Motor nomina Fulvio Ferrari nuovo Land Mobility Division Manager

Giochi

Directive 8020: l’horror sci-fi di Supermassive Games arriva il 12 maggio 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma anche l’occasione per celebrare l’affetto verso chi rende speciale la nostra quotidianità: partner, amici,...

3 ore ago

Tecnologia

Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Samsung Electronics annuncia un importante aggiornamento del servizio ufficiale di protezione dei dispositivi, Samsung Care+, ora disponibile con funzionalità migliorate in diciassette mercati europei....

4 ore ago

Tecnologia

JBL Junior Free: l’ascolto sicuro e divertente pensato per i più piccoli

Le nuove JBL Junior Free nascono per offrire ai bambini un’esperienza sonora che unisca divertimento e sicurezza, con un design studiato appositamente per l’età...

6 ore ago

Tecnologia

Nikon presenta la nuova gamma di binocoli ACTION: potenza, luminosità e visione sempre perfetta

Nikon amplia la sua offerta di strumenti ottici con il lancio della nuova gamma ACTION, una linea di binocoli a prismi di Porro pensata...

1 giorno ago