L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

In un’epoca in cui le notifiche dei social network e delle app di messaggistica si moltiplicano senza sosta, l’SMS riconquista spazio anche tra i più giovani. Secondo una recente indagine di Esendex, brand del Gruppo Commify specializzato in soluzioni di comunicazione mobile, quasi il 90% della Generazione Z italiana legge gli SMS entro tre minuti dalla ricezione. Un dato che smentisce l’idea di un mezzo “superato” e che, al contrario, ne conferma la rilevanza strategica nel panorama delle comunicazioni digitali.

Lo studio, condotto su un campione di 963 giovani tra i 18 e i 29 anni, evidenzia che il 75,8% legge immediatamente i messaggi ricevuti, mentre un ulteriore 11,4% lo fa entro i successivi tre minuti. Solo il 9,4% preferisce rimandare la lettura alla fine della giornata e appena il 3,4% dichiara di non leggere affatto gli SMS. Un comportamento che dimostra la capacità del “vecchio messaggino” di emergere tra le molteplici fonti di distrazione del mondo digitale.

Secondo Esendex, questa rapidità di risposta rende l’SMS uno dei canali più efficaci per trasmettere comunicazioni urgenti o di servizio: dalle conferme di spedizione ai promemoria di appuntamenti. La sua forza risiede nella semplicità e nella capacità di raggiungere l’utente in modo diretto, senza essere sommerso da un flusso continuo di messaggi come accade su WhatsApp o altre piattaforme di instant messaging.

L’indagine sottolinea inoltre come l’SMS, un tempo considerato uno strumento “old style”, stia vivendo una nuova fase di centralità grazie alla possibilità di arricchire il contenuto con link personalizzati e materiali multimediali. Questo approccio lo trasforma in un mezzo flessibile e moderno, adatto a strategie di conversational marketing capaci di coinvolgere anche un pubblico esigente come quello dei nativi digitali.

A confermare il valore del canale è anche il Country Manager di Esendex Italia, Carmine Scandale, che ha spiegato: “La natura diretta e ‘pulita’ dell’SMS e il fatto di non essere più utilizzato per le conversazioni personali permettono oggi di catturare l’attenzione in un mondo digitale denso di stimoli di ogni tipo. I dati della nostra ricerca confermano come l’SMS non sia affatto uno strumento obsoleto, ma al contrario un canale perfetto per raggiungere velocemente la Gen Z. È dunque la soluzione ideale quando è fondamentale avere la quasi certezza di una lettura rapida, come nel caso di avvisi urgenti o comunicazioni legate agli acquisti”.

Fondata nel 2001 nel Regno Unito, Esendex fa parte del Gruppo Commify, tra i principali provider internazionali di messaggistica business, con presenza in Europa, Stati Uniti e Australia. In Italia dal 2021, l’azienda si distingue per soluzioni di business messaging che integrano SMS, WhatsApp, RCS, chat omnicanale e mobile journey, sempre con un approccio personalizzato e orientato all’efficacia comunicativa.

I risultati della ricerca tracciano un quadro chiaro: l’SMS, lungi dall’essere un residuo del passato, è oggi uno strumento digitale agile, sicuro e sorprendentemente moderno, capace di parlare anche la lingua della Generazione Z.