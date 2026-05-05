Samsung: TV e AI ridefiniscono il modo di vivere il calcio

Il modo di vivere il calcio sta subendo una trasformazione epocale: per il 91% dei tifosi europei la socialità continua a essere un elemento chiave, ma oggi è la qualità di immagine e suono, per l'84%, a determinare l'esperienza di visione migliore.



In particolare in Italia, questo cambiamento è ancora più evidente. Il calcio resta profondamente radicato nella vita domestica, con il 52% dei tifosi che segue le partite in famiglia e il 42% con amici in casa. Il salotto, quindi, si trasforma sempre più spesso nell'arena principale, un "Home Stadium" dove l'emozione collettiva si mescola al massimo controllo sulla qualità della visione.



Il passaggio dal bar allo spazio domestico non significa una rinuncia alla condivisione. I dati mostrano che le criticità nei luoghi pubblici - come angoli di visuale limitati, riflessi, audio non sincronizzato e difficoltà nel seguire l'azione - sono avvertite dal 70% dei tifosi europei e considerate centrali per l'87% degli italiani, che spesso preferiscono vivere le emozioni del calcio tra le proprie mura.



A guidare questa evoluzione è la tecnologia.I televisori OLED e Neo QLED di nuova generazione integrano intelligenza artificiale per un'esperienza davvero immersiva. L'AI Football Mode consente di stabilizzare i movimenti rapidi della palla e ridurre le sfocature nelle azioni più veloci, mentre l'AI Sound Controller Pro permette di equilibrare a piacere il commento tecnico e il rumore del pubblico. Le tecnologie glare-free riducono inoltre i riflessi e migliorano la leggibilità, anche in presenza di forte luce.



"Il calcio rappresenta un momento profondamente radicato nella quotidianità nel nostro paese, che si esprime soprattutto all'interno della casa. È proprio in questo contesto che la qualità dell'esperienza di visione assume un ruolo determinante: non solo per seguire la partita, ma per viverla in modo pieno e coinvolgente", ha dichiarato Alessio Cazzaniga, Head of Marketing and Retail AV di Samsung Electronics Italia.



"Gli italiani sono tra i più esigenti in Europa: cercano un livello di qualità elevato, capace di restituire ogni dettaglio del gioco e trasformare ogni match in un'esperienza immersiva. La tecnologia non è più un elemento accessorio, ma parte integrante dell'emozione sportiva. Per questo continuiamo a innovare con soluzioni basate su intelligenza artificiale, ottimizzazione avanzata di immagine e audio e tecnologie anti-riflesso."



Anche se il bisogno di condivisione resta invariato, il bar perde terreno come riferimento fisso. Il 69% dei tifosi europei tornerebbe più spesso nei locali se la qualità dell'esperienza fosse pari a quella domestica e il 62% si dice fiero se un luogo diventa punto di ritrovo per le partite. Oggi la vera sfida è offrire emozioni condivise, ma senza rinunciare agli standard più alti di qualità visiva e sonora.



Il calcio in Italia non smette di essere un fenomeno sociale, ma si adatta ai nuovi ritmi e alle tecnologie che rendono il salotto il vero protagonista delle emozioni sportive.