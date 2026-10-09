Luca D'Alberto firma la colonna sonora del film Rai su Biagio Conte

Luca D'Alberto è l'autore della colonna sonora originale del film "Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte", in onda su Rai 1 domenica 11 ottobre. Il film, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction, racconta la straordinaria storia di Fratel Biagio Conte, definito da molti "il nuovo San Francesco". Il cast annovera Alessio Vassallo, Donatella Finocchiaro, Giuseppe Spata, Alessandra Fazzino e vede la partecipazione straordinaria di Antonio Catania.

La colonna sonora, edita da Edizioni Curci, sarà presto disponibile in formato digitale. Luca D'Alberto, noto per la sua sensibilità artistica, ha scelto un approccio anticonvenzionale nella composizione delle musiche, restituendo una figura profondamente spirituale ma laica. Nel comporre le musiche per questo film su Biagio Conte ho scelto di rifuggire da ogni deriva agiografica, enfatica o marcatamente ecclesiastica. Il mio obiettivo è restituire una figura profondamente spirituale ma laica, evitando che la musica si sostituisca al dramma umano o pretenda di spiegare il divino - afferma Luca D'Alberto - Concepisco questa Colonna Sonora come una terra di mezzo, un ponte invisibile che unisce la concretezza della terra e l'altezza di una tensione spirituale universale. In questo progetto la mia musica mira ad amplificare la dignità della carne e la radicalità di una scelta profondamente umana supportata da una profonda spiritualità.

Il film ripercorre l'esperienza di Biagio Conte, palermitano degli anni Sessanta proveniente da una famiglia di imprenditori, che ha lasciato una vita agiata per abbracciare i bisognosi, ispirandosi alla solidarietà e alla povertà di San Francesco d'Assisi. L'opera, patrocinata dal Comitato Nazionale per l'Ottavo Centenario della morte di San Francesco, mette in luce la capacità di Conte di incarnare lo spirito francescano tra le sfide contemporanee.

Luca D'Alberto è un compositore, produttore, arrangiatore e polistrumentista apprezzato a livello internazionale. Diplomato con lode in viola e violino, unisce una solida base classica con la sperimentazione elettronica per amplificare il potere espressivo degli acustici. Ha collaborato con artisti e compagnie di rilevanza mondiale, tra cui Wim e Donata Wenders, Bob Wilson, Peter Lindbergh e la casa di produzione Zentropa Entertainments di Lars Von Trier. Le sue musiche sono state scelte per campagne di noti brand globali come Apple, Rolex, Lancôme e Wimbledon. Con oltre 60 milioni di ascolti su Spotify, D'Alberto si conferma uno dei più influenti compositori della scena Modern-Classical e Cinematica.

Nel 2024 entra nella scuderia Universal/Decca Records pubblicando l'album "In Our Hearts" con ospiti internazionali d'eccezione. Attualmente sta lavorando a una colonna sonora per un film diretto da Peter Greenaway, con un cast che include Dustin Hoffman, Helen Hunt, Sofia Boutella e un brano interpretato da Elisa. Ultimamente ha realizzato anche la colonna sonora del film "Bianco" di Daniele Vicari e una canzone cantata dal giovane talento Dylan Harcourt. Con Marco Giannatonio è CEO dell'etichetta indipendente GATE23 di Dublino. Il 1° dicembre 2024 è stato insignito dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo del titolo di Ambasciatore d'Abruzzo nel Mondo.