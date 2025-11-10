Luca Napolitano nominato Head of Stellantis &You Sales and Service

Luca Napolitano è il nuovo Head of Stellantis &You Sales and Services, una realtà strategica dell’Azienda dedicata alla distribuzione automobilistica in Europa. Luca Napolitano riporterà a Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati e Stellantis &You.

Nel nuovo ruolo, Luca guiderà una rete di oltre 10.000 collaboratori in 10 Paesi europei, responsabile della distribuzione di 10 brand Stellantis nei settori vendita e post-vendita, oltre a gestire 37 hub Distrigo.

Stellantis &You è un player chiave nella distribuzione automobilistica europea, che unisce una forte presenza locale a una cultura orientata al cliente, alla performance e all’innovazione. La nomina di Luca conferma l’impegno di Stellantis nel rafforzare i legami con la rete, arricchire l’esperienza del cliente e costruire una relazione di fiducia duratura.

Napolitano ha dichiarato: “Sono onorato di assumere la responsabilità di guidare Stellantis &You Sales and Services, uno dei principali protagonisti della distribuzione automobilistica in Europa. La nostra missione è avvicinare i brand Stellantis ai clienti attraverso un’esperienza retail fluida e innovativa, fondata su fiducia, eccellenza del servizio e una cultura condivisa della performance”.

Sotto la sua guida, Stellantis &You continuerà a evolversi come organizzazione dinamica e proiettata al futuro, sostenendo le ambizioni dell’Azienda e garantendo eccellenza in ogni fase del processo.

Questa nomina segue il successo di Luca come Chief Commercial Operations Officer per Enlarged Europe, in cui ha guidato la trasformazione commerciale. Sotto la sua leadership, la regione ha registrato segnali positivi, con consegne in crescita dell’8% nel terzo trimestre 2025 rispetto al 2024.

Con un Master in Business Administration presso l’Università di Roma e oltre vent’anni di esperienza nel settore automotive, Luca vanta una profonda competenza in vendite, marketing e gestione dei brand, come dimostrato recentemente con Lancia. Ha iniziato la carriera in Ford Italia nel team vendite, per poi entrare nel Gruppo Fiat nel 2000 come Business Development Manager, ricoprendo successivamente diversi ruoli di vertice in ambito commerciale e marketing.

Luca Napolitano succede a Roberta Zerbi, nominata CEO del brand Lancia, con riporto a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands e Stellantis Pro One.