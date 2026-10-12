Margherita Vicario annuncia il nuovo album e due concerti speciali nel 2027

Margherita Vicario torna protagonista della scena musicale con il nuovo album Un Tripudio di Pelle e di Baci, atteso per venerdì 20 novembre sotto etichetta Island Records. L'album, già disponibile in pre-order, è anticipato dal singolo Ho chiesto aiuto, pubblicato il 25 settembre e accompagnato da un videoclip diretto dalla stessa artista.



Il disco, composto da tredici tracce, segna il ritorno di Vicario a una scrittura più personale e diretta, alternando riflessioni sull'identità personale e sul bisogno di contatto, tra desiderio di rinascita e timore della solitudine. L'artista invita a smettere di inseguire le aspettative altrui e ascoltare la propria voce interiore, esplorando il confine tra l'essere e il non voler più essere, tra momenti di respiro affannoso e la necessità di evolvere.



Il titolo stesso, Un Tripudio di Pelle e di Baci, diventa manifesto di questa ricerca: un rifugio fatto di pelle e di contatto, di corpi che si cercano e si ritrovano. Vicario non scioglie il dualismo tra solitudine e bisogno dell'altro ma lo trasforma in un invito alla vicinanza e al confronto autentico con sé stessi e con gli altri.



Ad anticipare l'album è il brano Ho chiesto aiuto, nato da un dolore profondo e senza nome, con un coro dal sapore gospel che riflette il senso di condivisione e la centralità della richiesta d'aiuto nel percorso umano.



La nuova fase musicale di Margherita Vicario troverà un naturale compimento dal vivo nel 2027, con due eventi speciali nei teatri. Lunedì 8 febbraio 2027 la cantautrice si esibirà all'Auditorium Conciliazione di Roma, mentre mercoledì 10 febbraio sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Questi appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, segnano l'atteso ritorno della Vicario sul palco, offrendo ai fan un'occasione unica per ascoltare dal vivo i nuovi brani.



L'album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico sia come LP numerato e autografato, acquistabile sullo shop Universal Music, sia in versione LP standard. I biglietti per i concerti sono già in prevendita sul sito ufficiale e nei punti vendita autorizzati.





