Marta Navarro nominata responsabile di PEUGEOT per Enlarged Europe

Marta Navarro è la nuova Responsabile del Brand PEUGEOT per Enlarged Europe. Porterà esperienza internazionale e focus sul cliente per rafforzare il marchio.

Marta Navarro è stata nominata nuova Responsabile del Brand PEUGEOT per Enlarged Europe da Stellantis, assumendo la guida strategica del marchio per l'area europea allargata con effetto immediato. Nel suo incarico, Navarro riporterà direttamente a Maurizio Zuares, Responsabile delle Commercial Operations Enlarged Europe, e avrà il compito di consolidare e sviluppare i risultati commerciali del celebre marchio automobilistico francese.

Con un percorso accademico solido, Marta Navarro vanta due lauree conseguite presso l'Università di Barcellona, rispettivamente in Economia e Giurisprudenza. La sua carriera nel settore automotive si estende su oltre vent'anni, con esperienze significative nei principali mercati europei quali Spagna, Francia, Italia e Germania.

Dopo l'ingresso nel 2006 in SEAT, Gruppo Volkswagen, Navarro ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambiti come Controlling, Business Planning e Project/Corporate Management fino al 2015. Successivamente è entrata nel Gruppo Renault come Pricing e Revenue Management Director, per poi approdare nel 2017 nel Gruppo FCA dove si è occupata di Operations Commerciali e Pricing per il brand Jeep.

Dal 2021, con la formazione di Stellantis, Navarro ha assunto diverse posizioni di responsabilità nel gruppo, fino all'attuale ruolo alla guida di PEUGEOT per Enlarged Europe.

Affronto questo nuovo incarico con entusiasmo, mettendo a disposizione l'esperienza che ho maturato sul campo, con l'obiettivo di rafforzare il legame con i clienti e sviluppare appieno la potenzialità di un marchio storico e iconico come PEUGEOT.

Maurizio Zuares, Responsabile delle Commercial Operations Enlarged Europe, ha commentato: Marta porta in questo ruolo una combinazione preziosa di visione internazionale e grande capacità di execution. Il suo contributo sarà fondamentale per accelerare il percorso di sviluppo di PEUGEOT in Europa, mettendo al centro le necessità del cliente e sviluppando un rapporto sempre più efficace e diretto con la nostra rete di distribuzione.

Stellantis, gruppo automobilistico tra i più importanti a livello mondiale, conferma così la propria strategia di rafforzamento dei marchi iconici affidando la guida di PEUGEOT a una manager di comprovata esperienza internazionale, orientando l'attenzione verso clienti e rete distributiva per affrontare le nuove sfide del mercato europeo.