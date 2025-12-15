Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Published

Questa sera, lunedì 15 dicembre, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sarà protagonista di una lunga intervista durante il nuovo appuntamento di “Quarta Repubblica”, il talk show di approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro e trasmesso in prima serata su Retequattro.

L’intervento di Salvini sarà al centro della puntata, nella quale si discuteranno i principali temi di attualità, dal dibattito interno alla maggioranza alle sfide economiche e sociali che il governo si trova ad affrontare. L’attenzione sarà puntata anche sugli equilibri politici e sull’agenda dei prossimi mesi, in un momento cruciale per la vita politica italiana.

A seguire, la trasmissione dedicherà spazio ad un focus su “Atreju”, la storica manifestazione politica della destra italiana, e allo scontro a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che rappresentano due visioni contrapposte del Paese: da una parte la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, dall’altra la segretaria del Partito Democratico.

Nel corso della serata, “Quarta Repubblica” proporrà inoltre un’inchiesta sul mondo islamico, con documenti e testimonianze esclusivi, e un approfondimento sul caso Garlasco, arricchito da intercettazioni inedite che promettono di riaccendere l’attenzione su uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.

Il dibattito sarà animato da un parterre di ospiti autorevoli provenienti dal mondo della politica, del giornalismo e della cultura. Tra gli invitati figurano Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Federico Mollicone, Paolo Romano, Rita Cavallaro, Gianluigi Nuzzi, Rosella La Regina, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

L’appuntamento si preannuncia dunque come una serata di grande interesse e confronto, durante la quale verranno affrontati con toni diretti e analisi approfondite i temi più caldi del panorama nazionale. “Quarta Repubblica” continua così a proporsi come uno spazio televisivo di riferimento per comprendere i retroscena della politica e le dinamiche sociali che attraversano il Paese.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre

Spettacolo

Fulminacci torna a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna” e annuncia il nuovo tour nei palasport

Motori

Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”: ironia, ritmo e nuova energia pop

Spettacolo

Riccardo Cocciante torna dal vivo: il 14 luglio 2026 sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Airbnb e FAI insieme per tutelare il patrimonio culturale italiano

Airbnb rafforza il proprio legame con il territorio italiano sostenendo il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, la fondazione che da oltre cinquant’anni...

4 giorni ago

Società

Flavio Briatore ospite a “Dritto e Rovescio”: economia, lavoro e il peso delle festività

Questa sera, giovedì 11 dicembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show di approfondimento condotto da Paolo...

4 giorni ago

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Hyundai celebra il quinto anniversario della sua collaborazione con la Healthy Seas Foundation, un partenariato nato nel 2021 e oggi riconosciuto a livello internazionale...

5 giorni ago

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Questa sera, martedì 9 dicembre, in prima serata su Italia 1 torna “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Una puntata che...

6 giorni ago