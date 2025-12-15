Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Questa sera, lunedì 15 dicembre, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sarà protagonista di una lunga intervista durante il nuovo appuntamento di “Quarta Repubblica”, il talk show di approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro e trasmesso in prima serata su Retequattro.

L’intervento di Salvini sarà al centro della puntata, nella quale si discuteranno i principali temi di attualità, dal dibattito interno alla maggioranza alle sfide economiche e sociali che il governo si trova ad affrontare. L’attenzione sarà puntata anche sugli equilibri politici e sull’agenda dei prossimi mesi, in un momento cruciale per la vita politica italiana.

A seguire, la trasmissione dedicherà spazio ad un focus su “Atreju”, la storica manifestazione politica della destra italiana, e allo scontro a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che rappresentano due visioni contrapposte del Paese: da una parte la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, dall’altra la segretaria del Partito Democratico.

Nel corso della serata, “Quarta Repubblica” proporrà inoltre un’inchiesta sul mondo islamico, con documenti e testimonianze esclusivi, e un approfondimento sul caso Garlasco, arricchito da intercettazioni inedite che promettono di riaccendere l’attenzione su uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.

Il dibattito sarà animato da un parterre di ospiti autorevoli provenienti dal mondo della politica, del giornalismo e della cultura. Tra gli invitati figurano Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Federico Mollicone, Paolo Romano, Rita Cavallaro, Gianluigi Nuzzi, Rosella La Regina, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

L’appuntamento si preannuncia dunque come una serata di grande interesse e confronto, durante la quale verranno affrontati con toni diretti e analisi approfondite i temi più caldi del panorama nazionale. “Quarta Repubblica” continua così a proporsi come uno spazio televisivo di riferimento per comprendere i retroscena della politica e le dinamiche sociali che attraversano il Paese.