Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Merano WineFestival 2025: svelati i vincitori dei WineHunter Award Platinum

Published

È stato inaugurato a Merano il 34° Merano WineFestival, l’evento simbolo dell’eccellenza enogastronomica italiana. Nella serata di apertura, al Teatro Puccini, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei WineHunter Award Platinum 2025, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida The WineHunter ai prodotti che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 95 punti su 100.

Durante la serata di gala sono stati anche conferiti i 6 Honour Award, i 10 Cult Oenologist e i Dolcissimo Award dedicati ai migliori vini dolci d’Italia e dell’Alto Adige.

A introdurre la cerimonia, Helmuth Köcher, patron del Merano WineFestival, insieme al giornalista Andrea Radic, che hanno consegnato i 6 Honour Award destinati a personalità e realtà distintesi per innovazione, creatività e visione del territorio. Il riconoscimento alla Conquista è andato a Braida e alla famiglia Bologna, il premio al Territorio al Consorzio del Vulture e quello alla Famiglia ai Ceraudo, simbolo di unione e dedizione condivisa. Il premio per l’Innovazione è stato attribuito ai Vivai Rauscedo per l’eccellenza nella ricerca agronomica, mentre l’Honour Award alla Genialità è stato assegnato a Hans Terzer, icona dell’enologia mondiale. Infine, l’Honour Award alla Creatività è stato conferito alla cantina Antichi Poderi Jerzu per la visione artistica e territoriale associata alla produzione vinicola.

Grande attesa anche per la proclamazione dei Cult Oenologist, i dieci enologi selezionati da Köcher per il loro contributo determinante al mondo del vino: Franco Bernabei, Nicola Biasi, Giuseppe Caviola, Stefano Chioccioli, Riccardo Cotarella, Luca D’Attoma, Emiliano Falsini, Carlo Ferrini, Donato Lanati e Vincenzo Mercurio. Durante la stessa serata sono stati consegnati i Dolcissimo Award, con i premi per l’Alto Adige assegnati a Nals Margreid per il Baronesse Moscato Giallo DOC 2022 e a Cantina Kurtatsch per USHAS IGT 2023. Per l’Italia si sono distinti Cantina Colosi (Na JM Malvasia delle Lipari DOC 2023) e Avignonesi (Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice 2011).

Momento centrale della giornata è stata la consegna dei 77 WineHunter Award Platinum: 50 ai migliori vini, 25 ai prodotti gastronomici e 2 ai distillati artigianali. In vetta si piazza la Toscana, con 10 premi Platinum, seguita da Alto Adige e Lombardia (8 premi ciascuna) e dal Piemonte con 7 riconoscimenti.

Tra i vini premiati per l’Alto Adige figurano Cantina Andriano, Girlan, San Michele Appiano, Terlano, Tramin, Manincor, Nals Margreid e Schreckbichl-Colterenzio. Spiccano anche i nomi dei grandi protagonisti delle altre regioni: Berlucchi e Ca’ del Bosco per la Lombardia, Marchesi di Barolo e Giacomo Borgogno & Figli per il Piemonte, Il Borro e Isole e Olena per la Toscana, Antonella Corda e Argiolas per la Sardegna.

Nel settore gastronomico, i Platinum Award Food hanno valorizzato eccellenze artigianali come il Condimento dell’Acetaia – Bollo Magenta dell’Acetificio Mengazzoli (Emilia-Romagna), il Panettone Amarena e Cannella di Alberto Riboldi (Lombardia) e il Gran Riserva Olio Extravergine di Accademia Olearia (Sardegna).

La categoria Spirits ha visto trionfare 3spirits con il liquore Xa Pera in Grappa (Calabria) e i friulani Nonino Distillatori con il loro Gran Riserva Acquavite d’Uva ùE® Monovitigno® Merlot Aged 12 Years, icona della distillazione italiana d’eccellenza.

Ancora una volta, il Merano WineFestival conferma la sua missione di promuovere la qualità e la cultura del gusto, unendo tradizione, talento e visione. La manifestazione, giunta alla sua 34ª edizione, rimane un osservatorio privilegiato per scoprire le tendenze future dell’enologia e della gastronomia italiane, celebrando il lavoro e la passione dei produttori che fanno grande il Made in Italy.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Durante la Milano Music Week 2025 nasce un progetto che unisce musica, consapevolezza e salute mentale. Si chiama “Casa Restart – Wellbeing for Music...

7 ore ago

Società

“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Domani sera, martedì 11 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca...

1 giorno ago

Società

Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

In un mondo in cui l’arte incontra l’ironia e la cultura, Giuseppe “Peppe” Avolio, in arte Peppart, rappresenta una delle figure più vivaci e...

1 giorno ago

Motori

“Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”: la nuova campagna ACI per la sicurezza stradale

L’Automobile Club d’Italia lancia una nuova iniziativa di sensibilizzazione che pone l’accento sulla responsabilità individuale alla guida. “Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”...

2 giorni ago