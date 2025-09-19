Mercedes-Benz: al via la costruzione di un parco eolico da 140 MW presso la pista di Papenburg

Uno dei più grandi parchi eolici onshore in Germania entra ufficialmente nella fase di costruzione presso la pista di prova Mercedes-Benz a Papenburg. Mercedes-Benz AG, in collaborazione con lo sviluppatore di parchi energetici UKA, ha ottenuto l’autorizzazione per iniziare l’installazione di questo imponente progetto. La collaborazione vede coinvolti anche Nordex Group e Max Bögl Wind AG per l’installazione e gestione delle 20 turbine eoliche previste.

Il progetto, che sarà completato entro il 2027, punta a generare una capacità di 140 megawatt (MW). Questo ambizioso piano rientra in un Power Purchase Agreement (PPA) ed è volto a coprire circa il 20% del fabbisogno annuo di energia elettrica di Mercedes-Benz Group AG in Germania.

L’obiettivo è contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra e dimostrare l’impegno dell’azienda nel sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Circa il 20% del fabbisogno annuo di energia elettrica di Mercedes-Benz Group AG in Germania potrà essere coperto dopo la messa in servizio.

L’iniziativa si colloca nella strategia di Mercedes-Benz volta a rafforzare l’uso di energie sostenibili, promuovendo la transizione ecologica nel settore automobilistico. La scelta della pista di prova di Papenburg, situata nel nord della Germania, rappresenta un punto logistico ideale per questo progetto, rafforzando l’impegno della casa automobilistica nella tutela ambientale e nell’innovazione continua.